Avslaget när IFK firade 110-årsjubileum: "Vädret skrämde nog bort många"

Inte många idrottsföreningar i länet kan visa upp en sån aktningsvärd ålder. IFK Östersund bildades i mars 1906 och är alltså, om vi ska vara extra noga, en "110-plussare".

– Det är absolut en aktningsvärd ålder. Man blir ödmjuk när man tänker på hur många goda människor som varit i IFK över tid, säger Sören Björklund.

Men visst borde ni ha firat juileumet tidigare på säsongen, när det var bättre väder?

– Ja, jag tror också det. Det skulle ha varit klockrent om vi hade haft firandet i augusti, när skolorna precis startat. Vi får ta med oss lärdomarna till nästa år.

2017 är tänkt att bli ett ännu bättre år för IFK Östersund.

– När det gäller visioner är vi ganska tydliga. Vi siktar på att verksamheten ska nå division 1-klass och att kansliet ska följa med.

IFK:s organisatoriska och administrativa hjärta är förstås kansliet, som sväller år för år. Fyra personer jobbar där, varav två på deltid.

– Vi har 1 200 medlemmar (Bara Frösö IF och Ope IF har fler, cirka 1 400 respektive 1 300) och det gör att kansliet behöver förstärkas. Vi har inte råd att ha fler på heltid, däremot hoppas vi få in fler personer som hjälper till på deltid, menar Björklund.

Är det ett värde att öka antalet medlemmar?

– Nej, vi vill först ha en bra verksamhet, som möter upp de behov som finns.

På seniorsidan är läget ljusare än på länge. Herrlaget krossade allt motstånd i trean och är klart för tvåan. Succétränaren Ben Smith fortsätter.

Damlaget var bara en hårsmån från att gå upp i division 1. Även där blir tränaren (Kenth Persson) kvar.

I det moderna IFK Östersund finns inte längre så mycket plats för gamla Hofvallen. Den anrika anläggningen är numera mest en friidrottsarena.

– Av praktiska skäl har vi mer och mer lämnat Hofvallen. Vi behöver ytor och de flesta av våra lag vill spela på konstgräs.

IFK Östersunds verksamhet är koncentrerad till tre områden; Jämtkraft Arena, Lugnvik och Tallvallen. En fjärde plan (konstgräs) är på gång i Björkbackaparken.

– Vad jag har förstått är ett beslut taget om Björkbacka, men inget har hänt än.

I samband med 110-årsfirandet utsåg även årets IFK:are. Utmärkelsen gick till Jan Sörlin, före detta A-lagsspelare, som numera är en av eldsjälarna i ungdomssektionen.