ÖDFF:s ständiga dilemma – för lite folk: "Måste stärka upp laget"

– Första tio minuterna är klart godkänt, sen får de stå och prickskjuta på oss, vi joggar över i överflyttningar och sådant. Det är inte acceptabelt, säger ÖDFF-tränaren Leif Widegren.

0-2 blev resultatet i första halvlek där Hammarby kom i konstant press mot ett ÖDFF som någonstans tappade inställningen och lagkänslan. Men ÖDFF är också ett lag under annan typ av press. Under veckan har både Elin Kristiansson och Rebecca Rulander haft ljumskproblem. Och de två var de enda som satt på ÖDFF:s bänk på söndsgseftermiddagen mot ett motstånd som snart är tillbaka i allsvenskan efter en säsongs sejour i elitettan.

– Vi gör inga byten och det är för att vi har haft de här som varit ljumskskadade i veckan och det är de två avbytarna vi har idag. säger Leif Widegren, som nu också kommer att sakna Portia Boakye som drog på sig ett gult kort och därmed missar nästa match.

– Nu vet vi att Portia (Boakye) är avstängd i nästa match och sätter jag in de här i den här matchen har jag ju inte ett lag nästa vecka. Så vi måste vara försiktiga, säger Widegren.

Det fanns alltså inget material att plocka in. Det är inget ovanligt i ÖDFF som hela tiden kämpar mot att de har en tunn trupp. Två spelare från IFK Östersund tränar just nu med truppen men när ÖDFF sökte dispens för att ta in dem under höstsäsongen blev det nej. Därför får Östersunds DFF klara sig med den trupp de har nu.

– Vi måste se till att vi har ett lag nästa år och att vi får stärka upp det. För så här små marginaler är det, det här är ju ett allsvenskt lag nästa år så vi är inte långt borta, men det gäller att ha folk då.

Ja ÖDFF hade stundtals väldigt hård press på Hammarby i andra och det var en match som lika gärna hade kunnat sluta 2-2 om turen hade varit på deras sida. Och om första halvlek hade sett bättre ut. Widegren menar att laget tar med sig andra halvlek och det som gjordes där till nästa gång, och den förstärkning som kom in senast kommer att finnas kvar även framöver, i form av målskytten Melinda Ingalls.

– Styrelsen har tagit hit Mel och hon jobbar hårdast av allihop idag. Det är jätteroligt att se. Jag tycker hon är överlägsen, hon har bra fart och det var ett snyggt mål. Backlinjen gör det bra också, de krigar, säger Leif Widegren.

