ÖFK till final i Svenska cupen– tvåmålsskytten Ghoddos matchhjälte mot Häcken: "Obeskrivligt"

Östersunds FK fick en drömstart på semifinalen mot Häcken när Tom Pettersson nickade in en perfekt slagen hörna från Ken Sema.

– Det var en bra start, säger Pettersson till C more.

Därefter fortsätte ÖFK att hålla i spelet och spelade sin frejdiga fotboll som gjorde att det tog tid för Häcken att hitta självförtroende i att hålla i passningsspelet. Johan Bertilsson hade bud på lägen när han från ingenstans dök upp på kanten för att vika in och slå bollen från kortlinjen in i straffområdet. I början fanns ingen att fylla på i boxen och fånga upp hans snett inåt bakåt-passningar men efter en halvtimme så släppte det. Bertilsson fick bollen en bit in på offensiv planhalva där han fintade en passning men gick själv. Han drev in i straffområdet och ner mot kortlinjen innan han slog bollen snett inåt bakåt där Aiesh kom helt otajmat och läget såg ut att rinna ut i intet innan Saman Ghoddos kunde fylla på bakifrån och satte bollen med en drömträff i nedre krysset.

Men sedan dröjde det bara två minuter innan hemmalaget kunde reducera på ett inlägg som Kamara nickade in för sitt Häcken. Och med det målet kom också en ny sorts energi. Om ÖFK kontrollerade första halvtimmen så gav de bort stafettpinnen till Häcken som tvingade Keita till storspel. Efter en hörna blev det oroligt men Keita kunde rädda sitt Östersund från kvittering fram till halvlek.

I andra halvlek bytte Graham Potter både Douglas Bergqvist och Johan Bertilsson två av hans nyckelpjäser. Troligtvis ett taktiskt byte för att skapa mer balans. Det var Gabriel Somi och Curtis Edwards som fick ersätta dem. Det var trots allt Häcken som jagade i det läget och Edwards fyllde en bättre funktion defensivt än vad Bertilsson gjorde.

Häcken öppnade andra halvlek med att sätta hög press på Östersund som såg ovanligt stressade ut och slog bara bort bollen när de fick den istället för att hålla den inom laget. Keita höll på att bjuda Kamara på en kvittering när han långt utanför straffområdet skulle skjuta iväg bollen men halkade framför fötterna på Kamara som inte var tillräckligt på gång. Keita lyckades få kontroll och räddade upp situationen innan han hann klippa till.

ÖFK fick inte äga matchen på det sätt som de är vana vid. Det var en tuff semifinal i Svenska cupen, som sig bör. Med tre mål redan efter första halvlek och en mer komplicerad matchbild i andra var det verkligen spännande. Aly Keita förtjänar en guldstjärna efter sitt storspel i sista kvarten. Och med starka defensiva insatser i firma Mensiro-Pettersson-Keita så var det ändå låst bakåt.

–Vårt försvar är underbart idag, felfritt. Det handlar om att försvara vår ledning och det var det vi gjorde, säger Ghoddos till C more.

Men Alhaji Gero fick göra ett dröminhopp på slutet. Bara minuter efter att han bytt med Ken Sema gjorde han ett fint förarbete och slog en passning till Saman Ghoddos som kunde bli matchhjälte – igen.

– Det är underbart, obeskrivligt, men vi gör inte en bra match idag, säger Ghoddos till C more efter matchen.

BK Häcken – Östersunds FK 1–3

Målen: 0–1 (6) Tom Pettersson 0–2 (30) Saman Ghoddos, 1–2 (32) Alhassan Kamara 1–3 (87) Saman Ghoddos.