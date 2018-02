ÖFK vinnare mot ett ramstarkt Åtvidaberg – Saman Ghoddos bakom ännu en cupseger

Östersund och Åtvidaberg möttes i hissen hösten 2015.

ÅFF var hjälplös jumbo i allsvenskan och åkte ur. Samtidigt tog ÖFK klivet upp från Superettan.

Och nu är skillnaderna lagen emellan ännu större. Åtvid huserar i division 1 och vad Östersund åstadkommit vet alla – inklusive en sån som Arsène Wenger.

Men i snöfallet på klassiska Kopparvallen var skillnaderna inledningsvis inte enorma.

Cupmötet startade i maklig takt med lågt bolltempo för ett ÖFK som bara hade fyra spelare kvar från startelvan i London förra veckan; Mukiibi och Edwards och den offensiva nyckelduon Sema/Ghoddos.

Yrvädret Frank Arhin satte fart på det hela efter en halvtimme. Arhin vek in från sin högerkant, bjöd på en dubbeldribbling följt av ett vänsterkott i ribban ovanför John Håkansson i Åtvidmålet. Sedan stod både Dino Islamovic och kapten Saman Ghoddos offside när de skulle ta hand om returen.

Intitativet inspirerade.

ÖFK vaskade fram nya chanser. Först via Semas vänsterkant. Sedan från höger och då stod Arhin för de flesta av trollkonsterna.

Tio minuter efter Arhins ribbträff var det dags på nytt. Fast den här gången var det stolpen det smällde i. Från straffpunkten och Ken Semas vänsterdojja.

Ludvig Fritzson avancerade, tippades omkull av Ishmeal Koroma och domare Johan Krantz pekade på straffpunkten.

Men Ken Semas straff träffade stolpen och Saman Ghoddos missade hela målet när han högg på returen.

Efter paus växlade ÖFK successivt upp tempot och i minut 52 var det dags för ett nytt kanonläge signerat Frank Arhin. Talangen från Ghana vek in och drog till med vänstern. Resultatet av det? En ny ribbträff.

Efter det följde en stolpträff av Dino Islamovic innan nyförvärvet från Trelleborg spelade fram Ghoddos till måndagskvällens första mål. Ett direktskott och 0–0 förvandlades till 0–1.

Åtvidaberg vek inte ned sig utan gjorde precis som snöfallet i Östergötland och tilltog i styrka. Men mer än offensiva försök blev det inte för det nyblivna division 1-laget. De lämnade planen utan att ha åstadkommit något mål, precis som i deras första cupmatch när det blev 0–0 mot Trelleborg.

Med ett par minuter kvar av ordinarie speltid målvakten Anderas Andersson fram till en stormade Saman Ghoddos. Kaptenen serverade sedan inhopparen Jamie Hopcutt och 0–2 var ett faktum. Snabbt, snyggt och förstås matchavgörande.

Östersund har två segrar framåt. Med två sköna nollor bakåt i bagaget.

Efter 3–0 mot Trelleborg och 2–0 mot Åtvidaberg har Graham Potters mannar fått en bra start på det nya cupäventyret.

På lördag väntar en gruppfinal hemma mot Kalmar och ett kryss räcker för att ÖFK ska bli kvartsfinalklara.

Matchen

Åtvidabergs FF–Östersunds FK 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (65) Saman Ghoddos (Dino Islamovic), 0–2 (88) Jamie Hopcutt (Saman Ghoddos).

Domare: Johan Krantz.

Publik: 508.

Så spelade ÖFK

Startelvan: Andreas Andersson – Curtis Edwards, Noah Sonko Sundberg, Sam Mensiro, Ronald Mukiibi (ut, 79) – Ken Sema, Douglas Bergqvist, Ludvig Fritzson, Frank Arhin (ut, 70) – Saman Ghoddos, Dino Islamovic (ut, 70).

Ersättare: Aly Keita (mv), Tom Pettersson (in, 79), Tesfaldet Tekie (in, 70) Smajl Suljevic, Jamie Hopcutt (in, 70), Alhaji Gero och Patrick Kpozo.

Läs mer: Stora förändringar – så ställer ÖFK upp i kvällens cupmatch.

Nästa match

Lördag 3 mars (14.00): Östersunds FK–Kalmar FF (14.00).

Fotnot: Så här fortsätter cupspelet; de åtta gruppsegrarna går vidare till kvartsfinaler som spelas helgen den 10–11 mars. Semifinalerna spelas helgen den 17–18 mars. Finalen spelas den 10 maj.