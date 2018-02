Tandkrämen fick Jonathans läppar att svälla och gav munblåsor: "Kändes som om tänderna skulle trilla ut"

På en lokal matbutik i Hudiksvall såldes Oral-B Pro-expert tandkrämen. Jonathan Eriksson kände igen märket sedan tidigare och slog till. Men när han väl hade provat tandkrämen i några dagar började hela hans mun göra ont.

– Till slut fick jag blödningar i tandköttet, ilningar i tänderna, blåsor under tungan. Jag fattade inte först att det var tandkrämen som gjorde att jag fick så ont i munnen. Jag borstade ju flera gånger om dagen men det blev bara värre och värre, säger Jonathan Eriksson.

Vad tänkte du när du insåg att det var tandkrämen som skapade problemet?

– Jag kände att jag har blivit blåst, det ska ju inte bli värre av en tandkräm. Jag borstade ju mer och mer i tron att det skulle gå över, säger Jonathan Eriksson.

Men han insåg snart att situationen bara blev värre ju mer han använde tandkrämen.

– Jag tänkte bara att det måste vara någon slags reaktion, men trodde inte att den bedövade tungan och ilningarna skulle vara kvar så länge. Smärtan i munnen var värst, för det kändes som om tänderna skulle trilla ut. Jag tänkte bara ”vad är det som händer?”, säger Jonathan Eriksson.

Droppen som fick bägaren att rinna över var när han en kväll märkte att tandkrämen hade fått hans läpp att svälla upp till dubbel storlek. Då tog han en bild och delade sitt missnöje i ett inlägg på Facebook.

Hur reagerade folk på din bild?

– Kompisarna tyckte väl att det såg roligt ut med läpparna, svarar han.

Jonathan Eriksson vill nu varna andra konsumenter för tandkrämen Oral-B Pro-Expert.

– Jag tycker det hela är konstigt, speciellt eftersom det är Oral-B som gör hur mycket reklam som helst. De borde bry sig mer om sitt rykte, tänker jag.

Han är inte ensam om sin upplevelse av att använda tandkrämen.

– Jag googlade runt på vad som sagts om tandkrämen, och många hade varit med om liknande saker. Många skrev att man kanske är överkänslig om man får en reaktion, men jag är varken allergisk mot något eller överkänslig, säger Jonathan Eriksson.

Ett av vittnesmålen från nätet kommer från tandsköterskan Johanna Ene:

"Efter en stund började det kännas lite annorlunda i munnen. Jag kände små ilningar i vissa tänder när jag andades in som jag inte har annars. Men det som för mig var oroväckande var att huden under tungan började luckras upp. När jag kände med tungan kunde jag få små hudbitar att lossna. Det var inte extremt men något liknande har jag aldrig upplevt och det kändes ju inte bra givetvis! Exakt samma symptom upprepades efter varje användning av tandkrämen."

Under 2017 fick Läkemedelsverket in tre anmälda fall av konsumenter som fått oönskade effekter av Oral-B's tandkrämer – sådant som slemhinneavlossning, rodnad runt munnen och ett försämrat smaksinne. I ett mejl till helahälsingland.se uppger Läkemedelsverket att de i nuläget får in ett relativt litet antal anmälningar. Läkemedelsverket har meddelat företaget när de fått in anmälningar om tandkrämarna, de har kontrollerat att innehållsdeklarationerna uppfyller kraven och har därefter bedömt att några andra åtgärder inte varit nödvändiga.

Vi har sökt Oral-B:s presskontakt, som är placerad i Nederländerna, men utan framgång.