Påkörd björn klarade sig

Det var vid 20.30-tiden på måndagskvällen björnen sprang upp på vägen framför en lastbil. Föraren var snabb på bromsen men innan han fått stopp på det tunga fordonet for björnen in i fronten på lastbilen. Men trots den rejäla smällen kunde nallen ta sig upp på tassarna och försvinna in i skogen och mörkret. Enligt chauffören skulle björnen ha försvunnit norrut från olycksplatsen vid avfarten till Vitdalen.

Efter det att föraren kontaktat polisen skickades eftersöksjägare ut för att försöka lokalisera björnen och eventuellt konstatera skador. Polisen uteslöt inte att björnen i skadat skick kunde vara en fara för människor och varnade under kvällen folk att bege sig ut i området.

Eftersöksjägare spårade under måndagskvällen björnen i ett par kilometer utan att finna några blodspår eller annat som tydde på att den skulle ha blivit skadad efter krocken.

– Eftersökningsjägarna bedömer att den inte är skadad och inte behöver avlivas, säger Börje Öhman, kommunikatör vid polisen.

Enligt honom finns det heller inte skäl att vara rädd för björnen.

– Det är inte alls på samma sätt som om den vore skadad för då blir de luriga, säger Öhman till TT.