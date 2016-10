Blivande skribenter i Härjedalen fick träna på att använda smaklökarna

I "skrivhörnan" i Mankellrummet på Svegs bibliotek samlades under helgen nio deltagare med skrivdrömmar. Under ledning av författaren och skrivpedagogen Theres K Agdler från Frösön fick de lite ledning på vägen mot att få ner något spännande på pränt.

– Nu har vi en liten uppvärmningsövning efter lunch. Det är lite som med träning, man behöver värma upp innan mans sätter igång, berättar Theres K Agdler, när tidningen gör ett besök.

Under helgen går deltarna i skrivworkshopen igenom olika delar i hantverket att skriva. Som att teckna karaktärer, berättarperspektiv eller att använda andra vinklar än synen när man skriver en text.

– Vi prövar att använda smaken till exempel. De flesta berättar perspektiv utgår från synen.

Efter uppvärmningen får de hugade skribenterna i uppgift att skriva en kort text om choklad. Först genom att använda synen, sedan luktsinnet och till sist smaklökarna.

Theres K Agdler har själv varit Mankellstipendiat och var även med och hade en föreläsning när Mankellrummet invigdes på Folkets Hus för flera år sedan. Det är första gången hon har en workshop om skrivande i Sveg, men hon kommer gärna tillbaka om intresset finns.

–Att skriva är ett hantverk. Och ju mer man övar desto bättre blir man. Det är lika som med att spela gitarr eller något annat, säger Theres K Agdler.