Problem att nå polisen – tekniskt haveri

Har du försökt att nå polisen via telefonnumret 114 14 under morgonen och förmiddagen har du förmodligen stött på problem. Det går nämligen just nu inte att komma fram på det numret.

– Det är ett nationellt problem som gäller den fasta telefonin, säger Marie Andersson, kommunikatör på polisens regionledningscentral i Nord.

I nuläget finns ingen prognos för hur lång tid det kan ta innan det går att ringa igen.

– Vi har tekniker som jobbar med att försöka lösa problemet, säger Marie Andersson.

Polisen har skrivit om det tekniska felet på sin hemsida.

Larmnumret 112 ska fungera som vanligt.