Brunflo kunde slå från underläge och besegra tabelltvåan: "De kommer hit och har hybris, då är det extra skönt att vinna"

För Brunflos del väntade en tuff match i Sundsvall.Sundsvall som låg på en andraplats i tabellen och som kommit från allsvenskan medan Brunflo som låg på tionde ställdes mot en tuff uppgift.

Första perioden blev mållös, en period där Brunflo svarade för ett starkt lagspel och var tuffa mot Sundsvall som skapade lägen efter lägen men blev avstyrda av Brunflo. Hemmalaget lyckades störa gästerna tillräckligt för att orka spika igen kassen hela perioden. Ett hårt jobbande lag defensivt fick det tyngre att ställa till med större skrämsel framåt, man kom bara till fyra avslut i första.

– I första är vi så fokuserade på att vi måste försvara oss att vi inte ger så mycket offensivt, säger Malmquist.

I mitten av andra gav slitet frukt, då fick Andreas Lundkvist skjuta in första målet och ge sitt Brunflo ledningen. Därefter fortsatte produktionen mot mål, Brunflo lyckades sätta press högre upp i banan och behövde inte bara försvara sig. David Millner hade ett jätteläge och sedan hade man en puck som letade sig in nätet på utsidan av stolpen. Bara minuten efter kunde Olle Ericsson efter en snygg åkning komma förbi försvaret och ställa sig ensam med målvakten, då satt pucken igen. Till sist kunde ett väl förvaltat power play ge Brunflo hela 3–0 försprång in i sista perioden. Snacka om att Brunflo kunde slappna av efter ledningsmålet, där släppte de försvarstänket och vågade även anfalla.

– VI vet ju att vi kan och när de kommer hit och har hybris så kan vi utnyttja vårt självförtroende. Det krävdes ett mål och med det kunde vi göra fler, säger Malmquist.

Malmquist som hade lite av en egen show i målet kan ta åt sig en stor del av segern då han kunde stå ivägen för nästan vad som helst.

– Haha, ja det gick bra. Men man får inte glömma vilket jättejobb mina medspelare gör för att hjälpa mig. Sen att jag får släppa in två skit mål är tråkigt.

I sista perioden var det Sundsvall som fick öppna målskyttet, något som Brunflo inte skrev under på och kunde bara sekunder senare ge igen. 4–1 inom loppet av en minut mitt i sista perioden. Sundsvall vägrade ge upp och hade några nervkittlande lägen, bland annat en puck i stolpen. En reduceringspuck trillade in bakom Malmquist och strax därefter fick Brunflo en spelare utvisad och sista fyra minuterna var det verkligen spel mot ett mål. Brunflo lyckades hålla tät i boxen och Malmquist stod pall för alla skott.

– Helt ärligt så var jag så utmattad att jag höll på att spy där ett tag, säger Malmquist.

Men du säger att de kom hit med hybris. är det extra skönt att vinna över ett sånt lag?

– Ja, faktiskt. Det är såklart jättetråkigt för dem som kommer från allsvenskan förra året och nu förlorar man mot lilla Brunflo en söndagseftermiddag.

På stämningen i Klanghallen efter segern att avgöra så märktes det at tBrunflo slagit från underläge och överraskat sina hemmasupportrar. Precis ett sådant sätt man vill avsluta en söndagkväll, hela Brunflo fick lägga sig med ett leende på läpparna.

Brunflo –Sundsvall 4–2 (0–0,3–0,1–2)

Målen: 1–0 (28.47) Andreas Lundkvist, 2–0 (34.12) Olle Ericsson, 3–0 (39.37) Simon Bergsten, 3–1 (47.43) Filip Lander, 4–1 (48.46) André Sundqvist, 4–2 (56.24) Andreas Modin.

Skott: 22–40