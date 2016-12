Brunflo missade allettan – nu väntar ny chans på play off

Hösten bjöd på ömsom vin, ömsom vatten för Brunflo IK som till slut slutade nia i Hockeyettan Norra. Nu väntar spel i vårserien där chansen att ta "bakvägen" in i play off finns. Dessutom får Brunflo med sig tre bonuspoäng tack vare placeringen i grundserien.

Jämfört med tidigare år är det en hel den nya regler som gäller för alletna och vårserierna. Den största förändringen är att inte mindre än åtta av de tio lagen i respektive Alletta tar sig vidare till play off.

Vinnaren i Allettan Norra ställs mot vinnaren i den södra allettan i en final i bäst av tre matcher där segraren går vidare till Kvalserien. Det lag som förlorar Hockeyettans final går sedan in i play off-omgång tre.

För Plus-kunder: Så ska Brunflo undvika negativt kval

Lag två och tre i respektive alletta kommer att gå in i play off-omgång två medan lag 4–8 börjar i play off 1.

I play off 1 kommer allettanlagen att få sällskap av två lag från Hockeyettans vårserier. Vinnarna i de fyra vårserierna gör upp med varandra i ett förkval där vinnaren i Norr ställs mot Östra vinnaren medan Väst ställs mot laget som vinner den södra vårserien. De två lag som går segrande ur förkvalsspelet går sedan in i play off omgång 1.

Likt tidigare år så får lagen från allettan välja motstånd i play offspelet där det högst rankade laget väljer först.

Från play off 1 går fem lag vidare till andra play off-omgången. Väl där gör tio lag upp om fem platser i play off 3 där också förloraren i Hockeyettan-finalen spelar. De tre vinnande lagen i play off 3 avancerar sedan vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan där två lag från allsvenskan samt vinnaren i den Hockeyettan-finalen väntar.

Allettan Norra:

Asplöven HC

Haninge Anchors

Huddinge IK

Hudiksvalls HC

Kalix HC

Sundsvall Hockey

Piteå HC

Visby/Roma HK

Väsby IK

Östersunds IK

Allettan Södra:

Borlänge Hockey

IF Troja Ljungby

Kallinge-Ronneby IF

Kristianstads IK

Kumla HC

Lindlövens IF

Mariestad BoIS

Nybro Vikings

Skövde IK

Vimmerby HC

Lagen i vårserierna tilldelas 0–6 poäng baserat på höstens placering som de tar med sig in i vårserien.

Hockeyettan Norra vår:

Örnsköldsvik HF, 6

Kiruna IF, 5

Vännäs HF, 4

Brunflo IK, 3

Tegs SK, 2

Sollefteå Hockey, 1

SK Lejon, 0

Hockeyettan Södra vår:

Tranås AIF, 6

Helsingborgs HC, 5

HC Dalen, 4

Tyringe SoSS, 3

Hanhals IF, 2

Halmstad HF, 1

Hockeyettan Västra vår:

Grästorps IK, 6

IFK Arboga, 5

Köping HC, 4

Enköpings SK, 3

Forshaga IF, 2

Åker/Strängnäs HC, 1

Surahammars IF, 0

Hockeyettan Östra vår:

Hammarby IF, 6

Sollentuna HC, 5

Wings HC, 4

IF Vallentuna, 3

Valbo HC, 2

Nacka HK, 1

IFK Tumba, 0