ÖIK krossade Kalix – blixtrande effektivitet och stor beslutsamhet och nu är Allettan nära

En drömstart med mål redan i första bytet underlättade för ÖIK denna eftermiddag. När dessutom 2-0 kom efter knappa sju minuter, ja då var mycket vunnet.

Sak samma hände i andra perioden. 3-0 sköts in redan efter en minut och tre minuter senare gjorde Jonathan Tholander 4-0.

Då hade norra hockeyettans bäste målvakt Christoffer Rifalk fått nog. Han som före matchen ståtade med en räddningsprocent på 95,37 gjorde här sin sämsta match för säsongen. Han klev helt enkelt av efter 4-0.

Framför allt Calle Själins "myra", som sakta, sakta gled in under målvakten och in i mål, vilket betydde just 4-0 kan nog Rifalk drömma mardrömmar kring i bussen på väg hem till Kalix.

Gustav Griborn kom in i Rifalks ställe. Han höll tätt i fyra minuter. Då smällde David Lillieström Karlsson in 5-0 och Kalix blev än mer förnedrade.

ÖIK gjorde en toppmatch mot Asplöven i lördags, (4-0). Samma beslutsamhet, energi och effektivitet visades här mot Kalix. En period påterstår och ÖIK kommer naturligtvis inte tappa den här ledningen. Tvärt om öste hemmalaget på direkt i början av den tredje perioden och gjorde 6-0 efter 21 sekunder.

Nu gäller bara att försöka fullfölja i liknande högt tempo. Allettan känns nu nära. ÖIK kommer att sopa ihop sex poäng den här helgen. Det räcker långt.

ÖIK-Kalix

Målen: 1-0, (00,32) Sebastian Fakt, ass David Lillieström Karlsson/Oskar Brändström, 2-0, (06,59) Jonathan Tholander, ass Marcus Sirén/Nils Bergström, 3-0, (21,05) Calle Själin, ass Nils Bergström/Marcus Sirén, 4-0, (24,05) Jonathan Tholander, ass Nils Bergström, 5-0, (28,07) David Lillieström/Karlsson, ass Carl Ackered/Henric Andersén, 6-0, (40,24) Henric Andersén, ass Carl Ackered/Oskar Brändström.

Publik: 812