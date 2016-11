ÖIK värvar allsvensk back med SHL-meriter – spelklar redan mot Teg på onsdag kväll

Oscar Karlsson är skolad hockeyspelare i Linköping. Där spelade han under hela sin juniortid, inklusive två matcher i SHL förra säsongen. Mot slutet lånades han ändå ut till Västervik, som då var på väg mot allsvenska kvalserien. Karlsson spelade med Västervik under både play-off, kvalserien och nu i höst under de tretton första allsvenska omgångarna.

Men sen tog det stopp. Västervik värvade ytterligare två uteförsvarare och då blev Oscar Karlsson bara åttonde, nionde back – han fick inte längre någon speltid.

– Därför känns det bra att få komma hit till Östersunds IK. Jag hoppas få mycket speltid i nya klubben och att det för mig vidare uppåt i hockeykarriären, säger han efter att ha landat på Frösö flygplats under måndagseftermiddagen.

Oscar är en typisk defensiv back, som gillar att spela fysiskt. Han är 186 cm lång och väger 90 kilo – det finns alltså lite att sätta till i närkamperna.

– Vi fick nys om Oscars situation för ett par veckor sedan, tog kontakt och nu är vi är, berättar en glad sportchef Micke Eriksson, om sitt senaste spelarkap.

Oscar själv lär träna på tisdag och förväntas debutera mot Teg följande kväll.

– Så blir det, säger tränare Lars Molin och nickar.

Nu lämnas inget åt slumpen. I förra veckan kom Markus Sirén på lån från Mora, nu alltså Oscar Karlsson från Västervik. Två förstärkningar för att ÖIK nu verkligen ska klara en plats till Allettan efter jul.