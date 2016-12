Skadekris i Brunflo – då utlovar laget "pangnyheter"

Läs också: Kris i Brunflo inför derbyt – sex spelare saknas

Under söndagskvällen meddelade föreningen via Facebook att en presskonferens kommer att hållas under måndagskvällen med anledning av skadorna och de dåliga sportsliga resulten i division 1 norra.

Under presskonferensen utlovas även "pangnyheter", enligt klubbens facebooksida.

När Sporten når tränaren Henrik Lundqvist är han förtegen kring vilken typ av nyheter det handlar om, men menar samtidigt att det är tunga nyheter.

– Du kommer att bli paff, men jag kan inte säga mer än så just nu, säger Lundqvist, som inte avslöjar om det handlar om nyförvärv eller förändringar på andra sätt.

Läs också: Två huvudtacklingar på en vecka – Brunflos tränare rasar: "Gör man så i samhället blir det ju fängelse"

Brunflo IK har 16 inspelade poäng på sina 20 matcher och tillhör bottenskiktet i tabellen tillsammans med Vännäs, Teg, Sollefteå och Lejon inför de avslutande grundserieomgångarna.

Läs också: Se resultat och tabeller här

Laget hade brist på spelare under slutet av förra säsongen (då tränat av Mats Palmqvist) där det länge var osäkert om laget kunde få ihop ett fullt lag till kvalet för att hålla sig kvar i division 1. Den gången räddades laget av två sena nyförvärv.

Läs också: Två nyförvärv klara för Brunflo: "Vi har tillräckligt med spelare för kvalspel"