Henrik Lundqvist inbytt när Alexander Edlers Vancouver bröt förlustsviten

Efter nio raka förluster blev Vancouver en vinnare igen i NHL-ishockeyn. Canucks skrällde mot New York Rangers. Och bakom segern låg en svensk målvakt.I Madison Square Garden brukar det vara Henrik Lundqvist som regerar. Men mot Vancouver var det en annan svensk målvakt som låg bakom segern – Jacob Markström.

Markström räddade 23 skott. Finländaren Antti Raanta fick starta för hemmalaget Rangers, men tvingades byta i mitten av den tredje peridoen då han behövde undersökas för en befarad hjärnskakning.

Lundqvist byttes in och fick se Vancouver vinna med 5–3 samtidigt som Alexander Edler noterades för två plus i plus-minus-statistiken under sina dryga 26 minuter på isen i matchen. Edler bättrade också på sin statistik med ytterligare tre blockerade skott.

Läs också: Alexander Edler är NHL:s överlägset bäste på att täcka skott

Loui Eriksson gjorde sitt första mål för Vancouver.

– Jag hade inte förväntat mig att det skulle ta 14 matcher att göra mitt första mål. Det har varit tufft, jag har varit nära, säger Eriksson till Vancouver Sun.

– Förhoppningsvis var det här vändningen både för mig och för laget.

Även Henrik Sedin gjorde mål för Vancouver men misstänks också ha fått en hjärnskakning vid en kollision med Markus Granlund.

– Mycket viktigt för de killarna och hela laget att de gjorde mål ikväll, säger Henrik Sedin till Expressen.

Läs också: Se Alexander Edlers snygga skott som räddade poäng för Vancouver