Det var med en dryg minut kvar av lördagens match mellan Brynäs och Skellefteå som Lucas Carlsson delade ut en crosschecking i nacken på Skellefteås Emil Djuse, från Östersund, precis framför målburen.

Där och då blev det ingen åtgärd från domaren, men nu straffas Carlsson rejält i efterhand.

Disciplinnämnden behandlade ärendet under söndagen och kom snabbt fram till beslutet att stänga av Brynäsbacken i fem matcher för checking to the head.

I spelaren nedan kan du själv se tacklingen.