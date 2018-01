Allt färre stölder anmäls i Jämtlands län – lägsta andelen stöldanmälningar i Sverige

Läs mer: Länet trea i landet i anmälda sexualbrott – 86 våldtäkter anmälda under förra året

Antalet anmälda stöldbrott minskar sakta men säkert i Sverige och den trenden syns även i Jämtlands län. Nyhetstjänsten Newsworthy har sammanställt BRÅ:s statistik kring anmälda stölder och den visar att det mönstret har synts under en längre tid. Antalet anmälda stöldbrott behöver inte motsvara de stölder som faktiskt har inträffat eftersom alla stölder inte polisanmäls. Men även den nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att det andelen människor som uppger att de har utsatts för stöldbrott minskar.

Så har antalet polisanmälda stölder i Östersunds kommun och Jämtlands län utvecklats över tid:

Det vanligaste brottet som går under brottskategorin stöldbrott är just snatterier och stölder. Förra året anmäldes drygt 1500 sådana brott i Jämtlands län. Den näst vanligaste stöldtypen som anmäls i länet är inbrott. År 2017 fick polisen in 739 sådana anmälningar, samma period anmäldes 641 "tillgrepp av fordon" i Jämtland.

Se hur många brott som anmäls i Jämtland, jämfört med de övriga länen i landet:

I Åre anmäldes 4 067 stöldbrott per 100 000 invånare år 2017. Det kan jämföras med 3455 året innan. Sett över längre tid har dock antalet anmälda brott minskat även i Åre kommun.

Se jämförelsen mellan länets kommuner:

Se vilka typer av stölder som anmäldes i Jämtlands län 2017:

