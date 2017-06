7 event i Åre i sommar

Åre whitewater festival 3–6 juni

Maj och juni är högtid för forspaddling i Jämtland. Det firas med Åre whitewater festival som bjuder in till umgänge och paddling för både nybörjare och proffs. Under fyra dagar i början på juni tar Åre whitewater festival över Indalsälven. Det är forspaddling som gäller och här erbjuds allt ifrån nybörjaralternativ till avancerad forspaddling mixat med sociala middagar, filmvisningar och festligheter. Festivalbasecamp på Åre camping i Såå öster om Åre by. arewhitewater.se

Åre extreme challenge 28 juni-1 juli

Multisporttävlingen Åre extreme challenge, bjuder på två nyheter; 29 juni ÅEC whitewater challenge och 30 juni ÅEC kidz, ett multisportevent för barn och ungdomar. Huvudloppet Åre extreme challenge körs 1 juli. areextremechallenge.se

St Olavsloppet 28 juni–1 juli

Landsvägsstafett över 34 mil mellan Östersund och Trondheim som pågår under fyra dagar längs St Olavsleden. Starten växlar mellan städerna vartannat år. Dagsetappmål är Åre, Sandvika och Levanger. I år arrangeras tävlingen för 30:e gången. stolavsloppet.se

Åre bike festival 5–9 juli

Norra Europas största cykelfestival arrangeras under fyra dagar och innehåller tävlingar som Åre enduro, Åre video challenge, Kill the villagers, Whip it good, Klas garage och Burnin logs. Dessutom blir det såklart afterbike och förra årets succé med midnattscykling på Åreskutan är tillbaka. arebikefestival.com

Västgård game fair 28–30 juli

För tredje året i rad arrangeras Västgårds game fair i Västgård, Kall. Mässans fokus ligger på lant- och friluftsliv med fiske, hund, jakt, motor, häst, skog, mat och hantverk. Det blir traditionsenlig skytteuppvisning med Jocke Smålänning och Kenneth Aspestrand, hund- och hästuppvisningar, Mini game-fair för barnen, testa på-möjligheter, mat- och fikaupplevelser och underhållning på kvällen med bland annat husbandet Hellre än bra. Camping nära mässområdet finns. vastgardgamefair.com

Fjällmaraton Årefjällen 29 juli–5 augusti

Drygt en vecka vigd åt löpning på stig och fjäll – kan det bli bättre? Totalt arrangeras åtta tävlingar, det finns ett lopp för alla. Två av tävlingarna körs i Åre; Peak Performance Vertical K, från torget till Åreskutans topp, samt det nya loppet Copper trail 7K, där alla som fullföljer har chans att vinna en bil i utlottningen. Dessutom arrangeras Lundhags Minimaraton för barnen, Inov8-sprinten, Salomon 27K, Välliste runt, Kvartsmaraton och inte minst Kia Fjällmaraton lördagen 5 augusti. Alla med målgång i Trillevallen där tävlingscentrumet ligger. fjallmaraton.se

Åre golfvecka 31 juli–5 augusti

Tävlingar under hela veckan på Åre golfbana - en av fjällvärldens vackraste. Måndag: Krögargolf (Greensome), tisdag: Nordicrefit (Scramble), Onsdag: Holiday club (Bästboll), torsdag: Peak performance Åre (lag 3-spelformer), fredag: Belka nordic golf open 2017 (Poängbogey) och lördag: Skidåkargolfen (Poäng bogey). aregolfklubb.com