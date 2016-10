Delegation från Åre i möte med Migrationsverket

Oppositionsrådet i Åre Daniel Danielsson (C) var nöjd efter mötet med Migrationsverket i Stockholm.

– Mötet med Migrationsverkets generaldirektör var i mycket positiv anda där vi fick lyfta fram våra åsikter och vårt fantastiska arbete och det var tydligt att han var imponerad. Generaldirektören var dock tydlig med att alla tillfälliga boenden i hela Sverige ska läggas ner och att ordningen för nedläggning inte går att ändra. När det gäller vilka individer som ska flyttas upplever vi att man lyssnade på våra tankar och att man tar med sig de för att se om något går att justera.

Åredelegationen fick även möjlighet att diskutera framtida integrationsarbete med generaldirektören Mikael Ribbenvik.

– Vi hade också mycket positiva samtal om ett antal framtidsfrågor kopplat till hur kommuner som Åre ska kunna ta ett större ansvarför mottagandet, berättar Daniel Danielsson.

Med på mötet från länets sida var: Per Åsling (C), riksdagen, Saila Quicklund (M), riksdagen, Peter Bergman (S), kommunstyrelsens ordförande, Daniel Danielsson (C), oppositionsråd, Martin Söderström, integrationschef Åre kommun, Britt Hedberg, volontär Välkomstgruppen, Per Holmlöv, volontär SPRINT-projektet.