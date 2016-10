Delegation från Åre kommun möter Migrationsverkets generaldirektör

Det är en delegation med bland annat politiker från Åre kommun tillsammans med volontärer från SPRINT-projektet och Välkomstgruppen som under fredagen ska möta Migrationsverkets högsta instans, den tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik

– Vi vill lyfta att Migrationsverket måste visa större hänsyn till vilka människor man bedömer måste flytta i den här fasen, säger Daniel Danielsson (C), oppositionsråd i Åre kommun.

Det var Per Åsling (C) som i uppdrag av politiker från Åre kommun, representanter från kommunens skolor och förskolor, samt Åres volontärer, krävde ett möte med Mikael Ribbenvik. Detta efter Migrationsverkets besked om att de lägger ner asylboenden i kommunen. Ett möte som nu blir verklighet. Tillsammans med Per Åsling kommer politiker och tjänstemän från Åre kommun och regionen att vara representerade under fredagens möte i Stockholm. I delegationen ingår kommunstyrelsens ordförande Peter Bergman (S), oppositionsrådet Daniel Danielsson (C), Åre kommuns integrationschef Martin Söderström samt regionalpolitikern Eva Hellstrand (C). Även Per Holmlund, från SPRINT-projektet och Eva Hedberg från Välkomstgruppen åker med till Stockholm och deltar på mötet.

– När vi lyckats med integrationen i kommunen vill vi att Migrationsverket tar hänsyn till de människor som har fått kraftiga rötter. Både i skolan och med praktikplatser och jobb. Vi måste förmå dem att tänka annorlunda.

Kommer Mikael Ribbenvik att lyssna?

– Det är svårt att säga när det handlar om en så stor statlig myndighet. Men det är en framgång i sig att vi får till ett möte, säger Daniel Danielsson (C).

