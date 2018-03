Färre besökare än väntat under världscuptävlingarna i Åre

Det blev ett lite snöpligt slut på den alpina världscupfinalen i Åre. Hård vind och snödrev gjorde att arrangörerna valde att ställa in damernas avslutande storslalom samt herrarnas slalom. Under rådande väderförhållanden kunde åkarnas säkerhet inte garanteras och rättvisa tävlingar genomföras.

Trots utmanande väderförhållanden, som gjorde att tränings- och tävlingsschemat under veckan fick stuvas om, säger sig arrangörerna vara nöjda med genomförandet av säsongsavslutningen som kan ses som en generalrepetition inför kommande års VM.

– Det har varit en lyckad lärdom och stora erfarenheter som har fått, vi är nöjda och glada. Mycket i organisationen har gått bra men det finns områden som vi kan förbättra. Det känns som vi har ett team som landat och är motiverade att leverera på nästa års alpina VM, säger Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB.

Totalt beräknar arrangörerna att runt 9000 personer besökt tävlingsarenan under den gångna veckan. Det är en bit under den målsättning man på förhand satt. Att söndagens tävlingar ställdes in bättrade inte på besöksstatistiken.

Det svala publikintresset uppmärksammades även av åkarna där vinnaren av den totala super-G cupen Tina Weirather från Lichtenstein utryckte sitt missnöje.

– De verkar inte vara så stora skidfans här.

Inför kommande års VM hoppas arrangörerna på ett större publikstöd och man planerar flera biljettkampanjer. I kalkylen ligger att publikantalet kommer flerdubblas till totalt 120 000 besökare.

Att stora alpina arrangemang gynnar regionen råder det inget tvivel om enligt styrelseordföranden för alpina VM 2019 Lasse "Linken" Lindqvist.

– Antalet företag ökade under förra VM 2007 med 32 procent i Åre. Åre blev årets företagarkommun nationellt sett. Det investerades för tre miljarder kronor från 2003 till 2006 just i väntan på att VM skulle arrangeras. De tre miljarderna kommer att slås, antalet företagsetableringar kommer att slås och befolkningen, inte minst, kommer att öka. Det handlar om att vi kommer in i en positiv spiral. Se på den positiva spiral som Östersund befinner sig i och vilka framgångar det innebär. Stora internationella tävlingar betyder mycket för vår region, den internationaliseringen ska vi försöka utöka här i länet.

De positiva effekterna för regionens näringsliv till trots tror han att vädret kommer bli en utmaning även på VM 2019.

– VM nästa år går i redan i februari och februari är en osäker månad när det gäller vädret. Februari här i Åre kan erbjuda alla fyra årstiderna samtidigt.

