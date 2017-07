Fävikenkocken Magnus Nilsson: "Trädgård är min hobby"

– Folk sa att man inte kunde odla rotselleri i Jämtland. Det har jag motbevisat med växt efter växt, det är inte några problem.

Magnus Nilsson sitter i kontorshuset på Fäviken. På bordet ligger de två senast utgivna böckerna; "Nordic cookbook" och fotoboken "A photographic essay of landscape, food and people", med bilder som ställts ut i bland annat Los Angeles och New York.

Karriären inleddes för 18 år sedan på Hotell- och restaurangutbildningen i Åre.

En klasskompis berättade att du stannade hemma för att koka buljong i stället för att gå på krogen?

– Nej, så var det inte riktigt.

Men du var fokuserad?

– Det var jag säkert. Jag tenderar att bli rätt fokuserad oavsett vad jag håller på med. Jag var jätteintresserad av friluftsliv innan jag började laga mat, det var nästan därför det blev gymnasiet i Åre.

Åker du skidor?

– Nu gör jag det, men jag åkte inte på fem år. Förra året köpte jag nya skidor och började åka igen och insåg två saker; att ingen åker telemark längre och att det känns helt annorlunda än för 10-15 år sedan. Jag vet inte vad det är, bara att det är annorlunda. Mina barn är så stora att man kan åka med dem på riktigt nu och det är mycket det som gör det kul igen.

Är det först nu du har fritid?

– Lite så. Jag har jobbat jäkligt mycket i många år och jobbar fortfarande mycket. Men nu är det annorlunda, jag måste inte vara här för att det ska funka, däremot skulle kanske processen framåt avstanna. På gården i Fäviken finns ett litet bågväxthus där plantor dras upp, andra odlas direkt i trädgårdsland.

Vilka sorters grönsaker letar du efter?

– Det beror på vad vi ska göra. Det som är kul när man odlar själv är att man kan ha kontroll från början till slut. I januari väljer jag och Johanna, som är trädgårdsmästare, ut fröerna. Det är många faktorer som man kan påverka från när man sår till när man skördar. Det är speciellt.

Intresset för odling och trädgård visar sig även hemma vid familjens hus i Mörsil.

– Jag odlar mycket själv och har en stor trädgård med uppvärmt växthus och ett stort grönsaksland. Det är en hobby, mer än något annat faktiskt.

Hur är det att odla här?

– Det är bra, vi har mycket ljus och i Jämtland är det nästan aldrig torka, med fuktiga somrar. Vi har ju inte en tradition av att odla grönsaker i Jämtland, det är rätt nytt. När jag växte upp och var hos min farmor och farfar på deras gård i Lillsjöhögen, var det mest potatis, morötter, lök och gräslök och persilja.

När det egna trädgårdsintresset blev större uppstod en del frågor.

– Folk räknande bara upp massa saker man inte kunde odla. Det mesta växer jättebra, man måste bara tänka sig för. Inte strössla ut frön och vattna som man kan göra i Skåne.

Vad kan man tänka på?

– Man måste jobba med plant, ha mycket tid och tänka sig för var man planterar. I Mörsil så är det växtzon 6 eller 7, men i verkligheten kan det bli 5 eftersom det mesta går att kompensera för. Odlar man i sluttning kan man vinna flera veckor på hösten och våren. Är man en noggrann och försiktig odlare här, kan man få en likadan odlingssäsong som en slarvig odlare strax utanför Stockholm.

Är odlingskulturen på frammarsch i Jämtland?

– Ja det tror jag, jag tycker man ser fler och fler som har trädgårdsland, uterum, inglasade verandor med växter och många har pallkragar. De är praktiska för att komma i gång och odla, men skörden blir liten. Börjar man med pallkragar och ser att det funkar, vill man kanske odla mer nästa år.

Odlar du blommor eller bara ätbart?

– Mest det man kan äta. Varje år tänker jag att jag ska odla blommor, men jag har inte riktigt kommit mig för. Jag, min sambo Tove och barnen bor i ett gammalt hus och det finns några perennrabatter som skulle kunna bli hur fina som helst men som jag aldrig orkar göra någonting åt.

5 snabbaHar du något smultronställe?– Hemma. Vad gör du en ledig dag?– Grejar i trädgården.Morgon- eller kvällsmänniska?– Natt.Favoritårstid?– Jag ser alltid framemot nästa årstid, oavsett vilken tid på året det är.Saknar du något i Åre?– Riktigt jäkla bra sardeller. Men de har vi ju börjat sälja på charken nu så det är ju inte längre ett problem.