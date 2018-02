Fyra nya artister för Åre Sessions - ett gäng med attityd

Teddybears

Teddybears bildades 1991 i Stockholm och består av bröderna Joakim ”Jocke” Åhlund, Klas Åhlund samt Patrik Arve. De har gjort allt från hardcore till elektronisk dansmusik tillsammans med artister som Iggy Pop, Robyn, Thomas Rusiak och The Flaming Lips.

2016 släppte de albumet Rock on som är dansant med influenser från reggae och dancehall. Mest kända är de för sin låt ”Cobrastyle” som har över 27 miljoner lyssningar på Spotify.

Avantgardet

Avantgardet är det kritikerrosade progg-rockbandet som sjunger på småländska. Det är kompisarna Rasmus Arvidsson och Patrik Åberg från Nybro väster om Kalmarsund som tillsammans gör musik utan filter och spärrar.

2016 kom debutalbumet För många dyra skor och döda ögon som fick lysande recensioner. Ett självbiografisk och ofiltrerat album som berättar om ett självdestruktivt liv med missbruk, något som Rasmus Arvidsson i dag lämnat bakom sig.

2017 kom uppföljaren På östkusten intet nytt där bland annat El perro del mar gästar och som producerats av Jocke Åhlund.

Turbonegro

Det norska rockbandet bildades 1988. De spelar i den egenuppfunna genren deathpunk och deras fans kallar sig för Turbojugends. Bandet känns igen för sin egna estetik och galna liveframträdanden. De är kända för hits som "All My Friends Are Dead", "The Age of Pamparius" och "F*ck The World".

Efter att albumet Sexual Harassment kom ut 2012 har det varit relativt tyst från Turbonegro men i februari kom nu deras senaste album Rocknroll machine.

Shitkid

Bakom Shitkid står Åsa Söderqvist, uppväxt i Kramfors men bor i Göteborg. Det var även där som musikkarriären tog fart. Den råa punken spelades in hemma i lägenheten och efter att det lagts ut på Soundcloud blev hon snabbt ett namn på mångas läppar. 2017 kom debutalbumet Fish och senast singeln ”This is it” i januari.

Musiken beskrivs som rå avskalad och enkel. Hon beskriver den själv som trummaskinspunk.

Läs om resterande artister till Åre Sessions 2018:

Rebecca & Fiona spelar på Timmerstugan - fyra nya artister klara för Åre Sessions

Oskar Linnros till Åre Sessions - här är artisterna som är klara för festivalen