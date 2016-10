Hemvändaren Lars är Åres nye kyrkoherde: "Känns jättekul"

Lars Wangby tjuvstartade sitt arbete redan i mitten på augusti, men på söndag blir det en mer officiell start. Då kommer biskop Eva Nordung Byström från Härnösand på besök för att under mer högtidliga former välkomna honom till Åre församling. Under mässan ska även lokala politiker delta.

– Biskopen ska hålla en mottagningsceremoni och sedan kommer det att läsas olika texter. Efter det blir det en vanlig gudstjänst, säger Lars Wangby.

I Bureå församling var det stor uppslutning på gudstjänsterna, runt 50 personer varje gång, så Lars Wangby tror att han kan ha blivit lite bortskämd. I Åre brukar det kunna komma 10-15 personer, förutom under vissa udda tillfällen då en busslast turister kan dyka upp. Trots det är han glad över sitt nya jobb.

– Det känns jättekul faktiskt. Jag känner till miljön här och fjällen, och jag hittar överallt.

– Det finns ju allt här. I själva Åre finns det nästan storstadspuls, men man behöver bara åka tre kilometer därifrån för att komma till vildmarken.

Det är främst i kyrkorna i Åre och Duved som Lars Wangby kommer att hålla till, men även i kapellet i Handöl. Arbetet som kyrkoherde innebär att man är arbetsledare, har budgetansvar samt att man måste hålla koll på arbetsmiljölagstiftningen. Utöver det kommer Lars Wangby även att hålla gudstjänster.

Högmässan och mottagningsceremonin hålls i Duveds kyrka klockan 11 på söndag 9 oktober.

