Hon skjutsar skidstjärnorna till prispallen- möt Caroline Anderson

Världscupkalaset är i full gång när Audi FIS Ski World Finals har dragit in över Åre. Ett event som innebär två mil skyddsnät i backarna och chansen att få syn på Lindsey Vonn på gymmet. Det betyder även att 532 volontärer är i full gång att hålla eventet i rullning till och med söndag 18 mars.

En av dem är Caroline Anderson. Hon är en del av transportenheten och chaufför åt de alpina världsstjärnorna. Hon har koll på allt som sker bakom kulisserna.

– Det kan vara allt från att hämta VIP-gäster från flygplatsen, till tidiga körningar för att skjutsa delegater från FIS som ska kontrollera backar. Och så kör vi ettan, tvåan och trean.

Läs även: Här är de tio största stjärnorna i VC-finalen i Åre

Uppgiften att agera chaufför under världscupens nerslag i Åre fick Caroline Anderson 2009. Men hon var volontär redan under VM i Åre 2007. Och visst har det blivit en hel del speciella förfrågningar under åren. Hon minns särskilt en körning hon hade med sin kollega Heike.

– Det var Lindsey Vonn som ville ha en speciell typ av spinning-cykel. Så vi fick lasta den så gått som det gick och köra upp den till Tott hotell. Vi hade väldigt kul.

Hon har även plockat upp Julia Mancuso från en promenad, och fått Anna Veiths, då Fenninger, Blomsterbukett från en prisceremoni.

– I början var det lite pirrigt. Det är viktigt att ha lite fingertoppskänsla. Vi är ambassadörer för Åre och tävlingen och alla ska känna sig välkomna, säger Caroline Anderson.

Att få se världscupen från insidan är speciellt. Inte minst veckan inför tävlingarna börjar och allt börjar falla på plats för arrangörerna. Något som ger Caroline pirr i hela kroppen.

– Det är riktigt kul. Det är många som tror att det bara handlar om att åka ner för en backe. Men det är så otroligt mycket planering för att allt ska fungera.

På världscupens race office i Fjällbyn kan man riktigt ta på stämningen. Atleterna är på ingång, i alla fall de som inte fastnat i förseningar på olika flygplatser. Tina Weirather har redan anlänt nere i lobbyn, och det märks på exalterade röster och snattrande tangenter att tävlingarna är nära.

Caroline visar upp raddan med bilnycklarna som prydligt sorterats upp på rad. Under världscupfinalen är de tio chaufförer, under VM nästa år kommer de vara upp emot 50 stycken.

– Är man sugen på att vara volontär så är det bra att söka. Även om det kan vara nervöst i början, så blir man del av en stor familj. Vi finns där för varandra och det blir nästan lite låg stämning när tävlingarna är slut. Då är det tillbaka till verkligheten igen, säger hon och skrattar.

Caroline Anderson är från Irland men bor i Åre och arbetar som lärare på mellanstadiet i Mörsil. Att gå direkt från jobbet på skolan till jobbet på världscupen är inte något som tar emot.

– Det är stor skillnad från mitt andra jobb. Det blir helt annat och man kan koppla bort vardagen.

– Och sen älskar jag bilar. Det har jag gjort länge. Det är riktigt najs att köra här och det är bra tryck i bilarna. Speciellt när man ska klättra upp i backarna, fortsätter hon.

Läs även:

Väderproblem för tredje dagen i rad i Åre: Herrarnas störtlopp framflyttat

Nu intar svenska stjärnorna VC-finalerna i Åre: "Det är absolut mitt favoritställe "

Stabil i händelsernas centrum- möt Karin Stolt Halvarsson