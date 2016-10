Jörgen Vikström förverkligar regissörernas visioner

Jörgen Vikström har länge jobbat med yrken inom mediebranschen, bland annat som chefredaktör på Utemagasinet, där slutade han 96 då han valde att välja vägen som frilansare. Intresset för vildmarken har han med sig från Piteå där han är uppvuxen. Intresset för film kom smygande efter hans arbete med Vildmark i SVT. Nu lever han på att frilansa som skribent och location scout uppe i Åre.

– Frilanslivet passar mig väldigt bra. Jag får jobba med det jag vill och jag har större möjlighet att göra saker som jag brinner för. Det tror jag är bra för alla människor. Jag kommer till min rätt då och gör ett bra jobb. I min roll som location scout samlar jag på unika platser, du måste ha ett speciellt öga för att se det som kanske inte alla ser. Ibland åker jag runt i Jämtland på ganska långa turer för att leta platser. Mycket handlar om att åka mil efter mil. En fyrhjulsdriven bil är ett måste, och att den är extra hög så att det tar sig fram, bilen är ett jätteviktigt arbetsredskap.

Som location scout söker du platser för spelfilmer, reklam och dokumentärer. Jörgen får sina uppdrag från Filmpool Jämtland, eller från producenter som ringer upp eftersom de vet att han verkar i Åre. Jörgens uppgift är då att utifrån manus eller screenplays ta reda på var någonstans i verkligheten det går att förverkliga regissörens vision på billigaste tänkbara sätt, men i högsta konstnärliga höjd.

– Ofta är det är bara rena fantasier, men det är min uppgift att hitta platserna. Samtidigt som det måste gå att genomföra inspelningarna också. En långfilm kan ha ett team på hundra personer. Det finns mycket vackra platser här uppe, men hur får man dit ett helt filmteam? och hur får man dit mat? finns det el? var ska de bo? det är sjukt mycket logistik för att få ihop allt. Man behöver mycket kontakter men rent generellt är folk superhjälpsamma. Det är ju rätt mycket pengar i detta, det ska fixas boende, service, bilar, och mycket runt omkring, så det är ju en bonus för bygden dit man kommer.

I sin jakt på den perfekta inspelningsplatsen har Jörgen hittat mycket unika och spännande platser. Även om han är mest verksam i Västjämtland är han ständigt på jakt efter nya platser.

1. Rälsliknande skogsväg i Kallrör. Vägen slingrar genom ett småkuperat landskap med fjäll i fjärran. En väg med starka signaler om färd, flykt, ankomst och förändring.

2. Magnifik hölada i Undersåkerstrakten. Perfekt glesad panel som solen strilar genom. Lite rök iden här när kvällssolen strilar i så har man en magisk plats för så väl seriemord som kärleksmöten.

3. Min snyggaste skrotbil är en senapsgul buss vid en sjö nära Åsele i Västerbotten. Älskar färgerna och hur naturen håller på att ta över teknik med rost och lavar. Vilka hemskheter kan inte dväljas i detta fordon?

4. Detalj från mitt favoritskrotupplag i Västjämtland. Här finns supercoola maskiner, övergivna miljöer och komplexa stämningar.

– Jag tänker mycket på vad som hänt på platsen. Vissa ställen har något speciellt, ett hus till exempel kan ha en viss stämning. Man känner att det finns något, det har pågått något där. Jag har ganska bra fantasi, så jag kan verkligen gå igång på sådant. För mig har platserna något, jag söker normalt inte det romantiskt vackra eller de givna platserna, utan det måste finnas något mer. Att leta en stig till exempel kan vara ganska komplicerat, rötterna kanske ska gestalta något, det är mycket symbolik i det hela. Jag har även lärt mig att krympa bilden, från att det ska vara det stora jämtländska landskapet till mindre platser med specifika egenskaper. Där dramat äger rum, där de ska pratas, slåss, umgås, det är där det börjar.

Just nu går det att se reklamfilmer med Tove Styrke och Petter i det Jämtländska landskapet. I ett av klippen hoppar Petter från en klippa ner i Vålåforsen.

– Vålåforsen är en rätt enkel location. Regissörens vision med reklamfilmen var att Petter skulle hoppa i vattnet, och det är ju en ganska enkel scen. Det behövs vatten och en klippa, då är det Ristafallet och Vålåforsen att välja på. En av sakerna för denna location var att ta reda på om Petter kunde hoppa från klippan utan att slå ihjäl sig. Jag tog hjälp av Jonas Persson som jobbar med forsränning i detta område. Jonas är säkerhetsutbildad, sådana kontakter är väldigt viktiga. Han berättade att om Petter står på stenen och hoppar mot den uppåtböjda björken på andra sidan forsen, då kommer han att undvika alla stenar och klara sig. Sedan var Jonas med som säkerhetsansvarig under inspelningen.

Regissören Indra Herö Wide och producenten Eliza fanns på plats under inspelningarna. Under Toves inspelning var det inte lika dramatiskt men det var fortfarande massa saker att tänka på.

– Det var ju rätt kallt när det spelades in. Min roll var att se till att Tove höll sig varm under tiden. Det blåste hårt och Toves scenkläder var kalla. Jag hade med mig både vindsäck och dunsovsäck som hon kröp in i mellan tagningarna. Däremellan kutade hon som en gasell på fjället om och om igen. Både Tove och Petter var jättesmidiga att jobba med, riktigt härliga personer.

Det största projektet som Jörgen varit med om var när han en söndag i april 2011 fick ett samtal från den svenske producenten Malte Forsell, han behövde hjälp med en scen till ”The girl with the dragon tattoo”. De behövde en plats där de kunde filma, från en bil, natur som skulle svischa förbi ett "tågfönster". Utanför skulle det vara snötäckta fält, gles skog, plus att det skulle vara stolpar så att det skulle se ut som en järnväg. Jörgen tog på sig uppdraget.

– Det som krävdes var en jämn väg eftersom en bil skulle köra. Jag letade hela veckan, jag var runt hela Jämtland, hela Härjedalen upp till Västerbotten och bara körde. Där det var snö var det dålig väg, och där det var bra väg var det dåligt med snö. På lördagen skulle David Fincher komma upp med Hollywood-eliten till Frösön, plus filmteamet som åkte med två lastbilar från Stockholm. På fredagskvällen visste jag att jag hade massa platser men ingen var särskilt bra. På lördagsmorgonen åkte jag ut med min son runt om i Jämtland utan resultat, på vägen hem åkte vi förbi Alsen, där hade det kommit några snöflingor och det såg rätt bra ut. Vi filmade platsen och drog direkt till flygplatsen, drog in allt på datorn och ställde ordning ett bord, vi hann inte mer än att ställa iordning allt så kom David Fincher in. Då var det riktigt adrenalin, hela filmteamet och lastbilarna stod utanför och väntade. David Fincher är känd för att vara ganska hård och ha höga krav. Han ville veta jättemycket om Jämtland, och till slut frågade han, "what do you got".

Jörgen visade plats efter plats och svaret var detsamma "no good". David Fincher visade inte en min. Det var 26 no good när Jörgen slutligen bara hade platsen från Alsen kvar. Han klämde fram ett, "this is the last one" och fick till svar "lets see" följt av en tung tystnad medan David Fincher noga iaktog platsen innan han lugnt sade, "looks fine, lets go" och hela filmteamet drog iväg.

– Då började nästa projekt, att vara platsansvarig, var ska de parkera? var ska se äta?Alsen är inte direkt kända för sitt restaurangutbud. Det var bara att börja ringa och försöka få tag på mat. Slutligen tog jag bilen och körde till Wången där kocken höll på att stänga köket. Han ville dock inte öppna köket igen eftersom han hade mycket att göra, tills jag berättade att det var David Fincher som gjort "Fight club" och "Seven", då förstod han allvaret och drog igång värsta cateringen. David Fincher berättade att han aldrig ätit någon så god hamburgare förrut, det var älgfärs och lokala råvaror. Det höll på att gå åt helvete men det gick riktigt bra och alla var väldigt nöjda.

– Det är ett stort projekt att vara location scout, många mil i bilen, och många bollar i luften när väl inspelningarna börjar, om de börjar. Men för en friluftsälskande person är det kanske det ultimata yrket. Jag får vara ute i naturen, använda min fantasi och upptäcka platser jag kanske inte annars hade sett. Allt som behövs är ett öga för bild och förmågan att tänka ett steg längre, avslutar Jörgen med ett leende.