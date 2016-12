Korvkiosk och svartklubb - Fäviken utökar i Åre

Åres egna korvmoj Korvkiosk, som drivs av Magnus Nilsson, kommer in in under tak. Kiosken i luckan på hörnet av Åregården flyttar och blir en del i den nya lokalen på Torggränd. Det är restaurangen Arnes som har flyttat ut och ger plats åt både Korvkiosk, bar och en middagsklubb.

– Nu kan man sitta inne och äta korv och ta en öl, eller en chokladmjölk. Det blir en större meny, säger Ulrika Svensson, kommunikatör på Fäviken Magasinet.

Halva lokalen blir korvkiosk, som servrar korvar från den egna charkuterifabriken i Undersåker, men på andra sidan väggen händer det mer hemliga grejer. En pop up-krog, Svartklubben, kommer från och med januari ta emot egna klubbmedlemmar. Utan medlemskap kan det bli svårt att få bord.

Till korvkiosken är alla välkomna. I en intervju med White guides Krognytt berättar Magnus Nilsson att när Svartklubben drar i gång på kvällen förvandlas kiosken till en cocktailbar där det finns möjlighet att beställa utvalda rätter från andra sidan väggen. Korvkiosken beräknas att öppna den 14 december. Svartklubben öppnar den 2 januari.