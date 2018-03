► Läs också: Marcus Möller låter Ottsjö ta plats i New York: "Alla har ju inte upplevt norrsken"

Tävlingen avgjordes i helgen i New York. Den klass Marcus Möller deltog i var Landscape and architecture, det vill säga filmer som skildrar landskap och arkitektur. Han har spelat in sin film i Ottsjö med bland annat sprakande norrsken.

---

