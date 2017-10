MeToo – här är läsarnas berättelser i text

Flera kvinnor och män från Jämtland har skickat in sina historier om sexuella övergrepp och trakasserier till ÖP. Här är några av dem:

Anonym kvinna: När jag var lite yngre fanns det en tid när jag var ute mycket på krogarna i Östersund. Sexuella trakasserier i mildare eller högre grad var nästintill mer regel än undantag i den här stor-lilla staden. Killar som ansåg sig ha rätten att ta var de ville, säga vad de ville och bete sig hur de ville. Det skapade en värld där det kändes fel att säga ifrån för det var så vanligt, killarna närmare sig, pulsen steg och man blev som förstelnad. Killar som försökte köpa tjejer med drinkar som i sin tur blev arga när de insåg att man inte var öppen för någonting mer. Sen dessa killar som man trodde var snälla, de bjöd en på drinkar, shotar, en till, dansa, några öl, shotar, taxi - sen vaknar du i ett rum du aldrig varit förr, utan minne sen gårdagen, utan kläder. Utan vetskap. Innerst inne vet man, men de tystar vi. För vi vill inte säga att vi har blivit trakasserad, utnyttjad, utsatt för övergrepp, våldtagen.

Anonym kvinna: Jag har arbetat på många olika arbetsplatser i Östersund, och har på samtliga blivit utsatt av någon form av sexuella trakasserier. Det har varit alltifrån skamliga förslag, till tafsanden och grövre handlingar. Det har skett på olika tillställningar med arbetsplatsen, men även vid kaffemaskinen när någon manlig kollega tagit sig friheten att klämma på min rumpa. Man lägger skulden på sig själv. "Är jag för trevlig?" "Klär jag mig på ett utmanade sätt så de bara måste ta på mig?" "verkar det som om jag är flörtig av mig?" "Har jag bjudit in till det här?"Tog upp detta problem på en av arbetsplatserna med min dåvarande chef, när jag kände att en kollega klivit över gränsen fler än en gång. När jag inte längre kände mig trygg på min arbetsplats. Chefens lösning blev att flytta kollegans plats/skrivbord till ett rum bredvid så att kollegan inte hela tiden skulle se mig och bli "sugen”.

Anonym kvinna: Jag blev drogad dagen innan julafton. Fullbordat övergrepp. Som jag sedan fick reda på av personen själv exakt ett år senare.

Anonym kvinna: Jag var 19 år och sov över hos en vän. Jag skulle upp och jobba så jag gick och lade mig tidigt. Min vän hade en killkompis över på besök och de satt uppe och drack i vardagsrummet. Mitt i natten vaknar jag av att killkompisen har lagt sig i sängen bredvid mig och smeker mig innanför trosorna. Jag får panik och grinar och ringer min pappa som kommer och hämtar mig. Går till jobbet dagen därpå som om ingenting har hänt. På kvällen ringer killen och säger förlåt tusen gånger. Det slutar med att jag tröstar honom. Mina känslor blir sekundära när hans skuld och skam tar över samtalet. Han är politiker och är rädd om jobbet. Jag orkar inte anmäla. Jag tänker att han är "en av de goda" som bara råkat fela. Jag försvarar honom och ger mig själv skulden. Fy fan för att vara 19 och inte våga stå upp för sig själv!

Anonym man: Blev utsatt för ofredanden av min chef över ett spann av två år. När jag tog upp det för andra gången med överordnad chef blev JAG erbjuden att byta arbetsplats... Chefen fick jobba kvar trots policy om nolltolerans. Anonym kvinna: Jag jobbade i Hemtjänsten för flera år sedan när jag var på besök hos en äldre herre. Han var en väldigt snäll man, och samtidigt som jag var där hade han besök av en annan herre. Jag skulle värma mat i köket medan de andra två var i vardagsrummet när besökaren plötsligt kom in i köket. Han pratade med mig för att sedan "klappa" mig på rumpan innan han gick ut. Jag blev chockad och kände mig riktigt smutsig. Jag vågade inte säga ett ord till varken han som bodde i lägenheten eller min chef. Anonym kvinna: På mitt jobb har jag fått höra diverse kommentarer från både kunder och kollegor, något man tyvärr får lära sig leva med efter ett tag. Det går att skylla på att "jargongen är sådan" men det legitimerar inte sexuella trakasserier. Några kommentarer jag har fått höra är att mina byxor "borde sitta tightare så det går att se min rumpa bättre", att mina "läppar är helt gudomliga", samt att "har du inte lite för små bröst för att stå i kassan?". Många enkla gliringar sker dagligen, men tyvärr blir man bara så van att man inte ens orkar bry sig.

Anonym kvinna: Jag var 18 och gick på min tjejkompis födelsedagsfest på ett landställe. En kille som var några år äldre än mig, som jag kände till litegrann genom gemensamma bekanta, började prata med mig. Jag tyckte han var cool och såg upp till honom. Jag frös och han följde med mig in i en stuga, där vi även letade upp något att äta eftersom jag var hungrig. Vi pratar mer. Och nästa minne är att jag vaknar upp av att jag fryser och har ont i ryggen och stjärten. Efter en liten stund känner jag hur han har sex med mig, och det som gör ont är min bakdel som trycks mot det hårda kalla källargolvet. Min första tanke var "jaha ligger vi? hur hände det här?" tätt följt av: "åh nej somnade jag - vilket tråkigt ligg han måste tänka att jag är". Han tar tag om mig och vänder mig på alla fyra, jag är för full för att orka hålla mina armar raka, så jag lägger min överkropp platt ner. Då ser jag hur hans kompis står utanför och tittar in på oss genom ett fönster, och skrattar. När jag upptäcker detta slutar killen ha sex med mig, tar på sig sina kläder och går därifrån, utan ett ord som jag minns det. Det enda jag kände var skam. Det här är 15 år sedan. Den gängse bilden av en våldtäkt då var ett överfall av någon främling i en park. Det tog flera år för mig att våga erkänna och kalla det för en våldtäkt - för jag tänkte hela tiden: men jag hade ju lika gärna kunnat ligga med honom - om jag inte somnat? Jag tyckte ju att han var spännande? Därför klandrade jag mig själv, och bagatelliserade det. Och jag polisanmälde inte. Det som håller på att hända nu är stort. Vi gör upp med vårt förflutna och lägger skulden där den hör hemma - hos förövarna. Anonym kvinna: Jag var 18 år och blev uppbjuden till dans på krogen. Då man inte nobbar utan rimlig anledning, så tackade jag ja och följde med till dansgolvet. Under dansen talade han om att han visste mitt namn, vart jag bodde och att jag hade en lillasyster. Det var obehagligt. När dansen slutade ville han inte släppa mig, han höll fast mig och ville att jag skulle följa med till hans bord för att prata en stund. Jag sa att jag skulle gå till mina väninnor som väntade på mig. Han bad "snälla, bara en lite stund". Jag sa ok och följde med till bordet och satte mig ner. Han tog tag i mig och försökte kyssa mig. Jag stretade emot och frågade vad han höll på med. Han menade att eftersom jag hade följt med honom till bordet, så hade jag inbjudit till det.

Anonym kvinna: Jag var tretton år och bodde nån vecka under sommarlovet hos en släkting. En kväll när jag gick ner på toaletten, hörde jag mina några år äldre, kusiner och deras jämnåriga kompisar prata i köket. När jag kom ut från toaletten tog mina kusiner med kompisar tag i mig och tryckte ner mig mot golvet, så jag inte kom loss. Någon av dem drog upp mitt nattlinne och började fingra innanför troskanten. De hörde något ljud och släppte mig snabbt. Jag rusade upp till sängen och gömde mig. Vågade aldrig berätta för någon. Anonym man: Under ca två års tid blev jag sextrakasserad på en arbetsplats. Mer än ofta fick jag höra hur stor penis jag hade och att den syntes tydligt bakom byxorna. Prat som avsugning skedde helt obekymrat från dessa kvinnor... Jobbigt som fan där allt ofta skrattades bort som ett konstigt skämt från samma kvinnor. Sällan man hör män prata högt om när det. Anonym kvinna: Jag har mött företagaren som ville ge mig jobb på grund av mina snygga ben och som försökte tvångskyssa mig på anställningsintervjun. Han lät mig förstå att det vid anställning skulle ge lönebonus att "ställa upp" på hans mer privata önskemål. Läraren som kramade om mig och viskade "vi kan väl gå och kn***a, ingen behöver få veta något." Arbetsgivaren som kom och tog tag i mig bakifrån, tryckte sig mot mig, tog på brösten och kysste mig på halsen när jag stod och jobbade.

Anonym kvinna: När jag var ca 20 år kom det en vaktmästare från bostadsbolaget där jag hyrde lägenhet, han skulle se över lägenheten och fel som jag anmärkt på. Han föreslog att om jag hade sex med honom skulle han fixa det som jag ville ha åtgärdat.

Fakta #MeToo:

Efter att flera kvinnor trädde fram med anklagelser om sexuella övergrepp mot en amerikansk filmproducent uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano andra som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp att berätta om det i sociala medier och märka berättelsen med orden ”me too”, jag också på svenska. Det var början på det virala uppropet mot sexuella övergrepp och trakasserier som nu spridit sig över hela världen. Enligt Dagens Nyheter hade 11 500 inlägg med hashtaggen publicerats i Sverige fram till lunchtid på torsdagen. På Facebook hade fram till midnatt på måndagen totalt 6,5 miljoner användare delat #metoo och antalet kommentarer och reaktioner som lämnats i anslutning till kampanjen var under samma period 18,3 miljoner.

