Miljoner satsas i den heta VR-tekniken i Åre – ska gå till nyskapande kameralins

VR, virtual reality eller virtuell verklighet på svenska, är hett just nu. HTC, Oculus Rift, Facebook och Sony är bara några av de företag som satsar stort på det. VR är, förenklat uttryckt, en datorteknik som gör det möjligt att uppleva ett uppdiktat rum i tre dimensioner. Virtuella rum kan skapas genom att kombinera en mängd olika bilder i 360 grader.

Det relativt nystartade företaget Zero parallax i Åre arbetar enligt ett pressmeddelande från Almi på en ny kameralins för just VR. Det är också den som gjort att Almi och andra investerare bestämt sig för att gå in med två miljoner kronor i en nyemission.

Pengarna ska, enligt pressmeddelandet, gå till att ta fram en prototyp av företagets produkt.

När de virtuella rummen skapas av en mängd olika bilder, så bildas det enligt Almi lätt ”skarvar” mellan bilderna som kräver mycket arbete att ta bort.

Enligt Almi så har Åreföretaget lyckas uppfinna en lins som tar bort ”skarvproblemet”.

”Bolaget har förutsättningar att på ett betydelsefullt sätt bidra till hela VR-branschens utveckling”, skriver Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest, i pressmeddelandet.

Enligt Almi så ska den första prototypen av linsen vara färdig i slutet av året. Sedan är det tänkt att tekniken ska säljas på licens till andra.

VR är i sig inget nytt. Senaste det var hett var på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Tekniken har dock gått fram med stormsteg sedan dess.

Det här är VR och så fungerar det (film på engelska):

