Under tre veckor fick ett filmteam från TV3 följa med Kent Jonsson i hans vardag som bärgare med utgångspunkt i Järpen. Han har jobbat med bilbärgning sedan 1986 och under bland annat snöstormarna som härjade i mellandagarna hade han med sig en person som ställde frågor, en filmare och en som skötte all kommunikation så produktionen skulle flyta på.