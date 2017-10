Nu ska vägen mellan Svenstavik och Månsåsen förbättras

Det är NCC som har fått uppdraget av Trafikverket att förbättra säkerheten på väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen då vägen är en viktig transportled för tung trafik och för turism till Åre och Storlien, skriver NCC i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ska skarpa krön och kurvor byggas bort och bärigheten på vägen ska justeras för att motverka spårigheter. I uppdragsbeskrivningen står även att vägen ska rätas ut och att man ska bygga fler av- och påfarter på sträckan.

– Vägsträckan är tre mil och hårt trafikerad. Exploatering av områden med handelsverksamhet längs med sträckan har även inneburit förändrade trafikbeteenden och nu byggs de in med av- och påfarter i vägsträckan, säger Richard Mattsson, produktionschef på NCC om arbetet.

Även en ny separat gång- och cykelväg ska byggas längs sträckan mellan Galhammarsudden och Hoverberg med syfte att förbättra säkerheten för trafikanter.

Arbetet med vägen pågår tills vintern träder in och fortsätter sedan under 2018, och under våren 2019 beräknas vägen vara klar och öppnas för trafik i sin helhet, står det i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet uppgår värdet av ordern från Trafikverket till 160 miljoner kronor.

