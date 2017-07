Smaker från Singapore, där massa olika kinesiska matkulturer blandas, möter jämtländska råvaror. Menyn serveras "family style" och rätter som mapo tofu och crispy duck utlovas. En sittning per kväll och vissa rätter kan köpas som take away.

Hoon´s håller öppet till 10 september i Svartklubbens lokaler på Torggränd 2.