Rebecca & Fiona spelar på Timmerstugan - fyra nya artister klara för Åre Sessions

Rebecca & Fiona har med EP-släppet Party Hard och singlar som "Sayonara", "Pop Bitches" och "Pay me money" tagit ett kliv in i popmusikens värld. Artisterna och musikproducenterna Rebecca Rebecca Scheja och Fiona FitzPatrick har under de senaste åren erövrat scener på löpande band både i Sverige och utomlands. Just nu genomförs en internationell storsatsning men duon har även fört en kamp och gjort sina röster hörda i samband metoo-uppropet och #närmusikentystnar.

Under årets P3 Guld-gala höll de ett uppmärksammat tal där Rebecca Scheja bland annat sa "Det här är en extremt mansdominerad bransch och jag fattar inte hur vi pallat. Det är väl ren överlevnadsinstinkt. Men vi har skyddat varandra, backat varandra".

Under våren 2018 släpper duon också sitt efterlängtade tredje album. Spelningen på Åre Sessions kommer att bli ett DJ-set deluxe, där allt det bästa från duons karriärs vävs ihop till när tar de tar plats på Timmerstugans scen.

Bakom Säkert! står Annika Norlin. Sångerskan och låtskrivaren från Östersund debuterade 2005 med albumet Introducing... Hello Saferide och har sedan dess släppt flera album och gjort musik under artistnamnen Säkert! och Hello Saferide. Senaste albumet Däggdjur släpptes i fjol och beskrivs som en kompisskiva där Annika Norlin sjunger men även bjuder in och lämnar plats framför micken åt bland andra Jakob Hellman, Lina Högström (Skator), Emil Svanängen (Loney Dear), Ola Klüft (The Perishers) och Alina Björkén (Könsförrädare). Själv beskriver Annika Norlin skivan som avskalad, avväpnad och tärd.

"Låtarna handlar om att prata med folk, att inte vilja prata med folk, att vara rädd för folk, att sova bredvid folk, att ligga med folk, att känna sig nära folk, att inte känna sig nära folk. Att det blir vår och att bli äldre och att få kids och gå på Grammisgalan", skriver Annika Norlin i ett pressmeddelande.

Säkert! är med albumet Däggdjur är nominerat till Årets album och Årets alternativa pop på Grammisgalan. Annika Norlin är även nominerad till Årets textförfattare och Årets kompositör tillsammans med Henrik Oja, Emil Svanängen och Oskar Schönning.

I vår är hon aktuell med en låtkorrespondens med Jens Lekman där de skriver en låtar fram och tillbaka till varandra under hela 2018 och släpper en låt i månaden. Sista helgen i april spelar Säkert! i Åre och det utlovas en intim spelning med ensemblen bakom Däggdjur på scenen.

Bakom artisten Mwuana står Robin Nyström. Vid 26 års ålder slog han igen med 2015 års EP-trilogi, Spiridon, Collén & Chords och Nibla, alla namngivna efter dess producenter. Han var inte först med att skildra droger och utanförskap längst Stockholms blåa linje via musik, men debut-Ep:n Spiridon blev snabbt omtalat i musikkretsar. Två år senare kom debutalbumet Triller där han med melankolisk svensk rapp lyckats skapa något nytt där klassisk soul, jazz och klubb möts,. Hans uttryck är en blandning av känslosamt som möter hårt och med detta har han lyckats etablera sig på både den svenska R&B och hiphop-scenen.

Med albumet Triller vann han årets hiphop/r'n'b på P3 Guld samt är nominerad till Årets album, Årets hiphop och Årets textförfattare på Grammisgalan.

Norska Kristoffer Cezinando Karlsen, som går under artistnamnet Cezinando la undan balettskorna och bestämde sig för att bli artist. Men inte bara det, han ville även bli störst. 2017 hamnade han på plats åtta över de mest spelade norska artisterna på Spotify. Hans musik beskrivs som nordisk urban och 2017 släpptes hans senaste album Noen ganger og andre. Ett album där hela fem låtar av elva har över en miljon lyssningar på Spotify. Mest spelat är hans singel ”Håper du har plass” som många känner igen efter att den spelats i den norska tv-serien Skam.

Trots att han endast är 22 år har han redan hunnit släppa fyra album och vunnit många priser.

