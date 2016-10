Nu är det klart vem som efterträder Eva-Lena Blom (C) i barn- och utbildningsnämnden. Det blir Can Savran (C), Duved, som får posten. Savran är 49 år och yrkesverksam som arkitekt. I fjol valdes Can Savran in i Centerpartiets partistyrelse.

Eva-Lena Blom sa upp sin plats när hon tidigare i år flyttade till Krokom.

Idag onsdag väljs Can Savran dessutom in i Reginoala utvecklingsfonden som ordinarie ledamot.