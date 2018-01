Vattnet i Hallen är drickbart igen – kokrådet upphävt

Under torsdagen lagde Åre kommun en vattenläcka i Hallen. Kommunen rådde alla att koka vattnet när läckan var lagad utifall det skulle letat sig in otjänliga bakterier i ledningarna under lagningen.

Nu har provsvaren kommit och vattnet är drickbart och utan otjänliga bakterier och annat smuts.

...

