Börtnan bland de varmaste platserna i Sverige under natten

Detta enligt siffror från SMHI. Börtnan är känt av många för att vara en av Sveriges kallaste platser, men så var inte fallet under natten mot måndagen. Under tidsperioden klockan 19.00 på söndagen till 07.00 på måndagsmorgonen uppmätte man i Börtnan 8,7 grader vilket var tredje varmast i landet. Bara i Härnösand och Brämön i Västernorrlands län uppmättes högre temperaturer under samma period.

Samtidigt återfinns både Norderön utanför Östersund, Föllinge i Krokoms kommun, Krångede i Ragunda kommun samt Ljusnedal i Härjedalen på listan. De hamnar på plats fem, sex, sju och nio respektive.

Det fortsätter även att vara varmt i länet under måndagsmorgonen. Börtnan låg vid klockan nio alltjämt med på topp tio-listan, även om man sjunkit till sjätte plats med sina 8,2 grader. Också Krångede och Föllinge finns kvar på listan, på plats åtta och nio. Storlien i Åre kommun dyker upp på en sjundeplats.

För mer information om orter och temperaturer kan man klicka sig in på SMHI:s hemsida.

