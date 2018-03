Fröjdholmens dansbana har kollapsat under snön

Det var på torsdagskvällen som en av föreningens ledamöter upptäckte den kollapsade byggnaden när han var ute och drog skidspår.

Taket visade sig vara helt inrasat. Byggnadens ena gavel har brutits inåt och på nedre långsidan buktar hela väggen ut ner mot strandkanten.

Nu tvingas föreningen, som är inne i ett intensivt planeringsskede inför sommarens danser, förhålla sig till det faktum att den inte längre har någon dansbana.

– Det är en riktig kalldusch. Man blir uppgiven. Det vi gör här och jobbar för, det är ju att förvalta och utveckla de anläggningar vi har i den ideellt drivna föreningen. Men istället för att blicka framåt får vi det här i knät, säger Jocke Karlsson från Myssjö-Ovikens nöjessektion.

Utifrån att byggnaden har plåttak som snön enkelt har kunnat kana av under tidigare vintrar var det ingen som förutsåg raset. Och medan styrelsen inledde samtal med försäkringsbolaget under fredagen började bybor skotta taken på nöjesparkens övriga byggnader, i förebyggande syfte.

– När det gäller sommarens danser är jag inte särskilt orolig eftersom den publiken kommer att ha stor förståelse för det här och vi kan troligtvis förlägga danserna till Mötesplats Oviken istället. Det som oroar mest är midsommar, eftersom det är sommarens höjdpunkt för vår verksamhet och det som drar in mest pengar till föreningen, säger Jocke Karlsson.

Samtidigt lovordar han byborna som har varit snabba att rycka ut till Fröjdholmen för att hjälpa till efter att de hört vad som hänt.

– Ordet spreds fort så det plogades upp här på morgonen och nu har vi tre tappra själar som skottar av resterade tak så det inte händer något mer, säger Jocke Karlsson.