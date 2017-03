Hårda vindar väntas – SMHI går ut med varning

Varningen skickades ut klockan 15.55 på lördagen och man meddelar att under söndagen nordvästlig vind med risk för mycket hårda vindbyar 21-23 meter per sekund.

Den kraftigaste vinden väntas i den västra delen av området vid middagstid eller tidigt på eftermiddagen. vinden avtar långsamt under kvällen.Väderläget i landet just nu är att under söndagsdygnet väntas rejält blåsigt väder i norra Sverige.

Allra blåsigast blir det i fjällen där det från natt mot söndag väntas hård eller mycket hård västlig vind som under söndagen vrider till nordväst. Dessutom täta snöbyar.

Även öster om fjällen blir det blåsigt under söndagen med hårda eller tillfälligt mycket hårda nordvästliga vindbyar i stora delar av Norrland.