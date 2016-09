Nolervik: Stig-Ove Stolt – mannen som är en mix av allt

Mina damer och herrar, för snart femhundrade gången, välommen ska ni vara till Stolts musikmix med Stig-Ove Stolt!

Vi sitter i Radio Bergs studio längst bort på industriområdet i Svenstavik. I 13 år har den evigt unge, entusiastiske, livsnjutande och sentimentale romantikern Stig-Ove Stolt, från Hovermo i Bergs kommun, spelat sin musikmix i Radio Berg. Alltid vid samma tid, klockan 10.00 på tisdagsförmiddagar.

I dag är det lite speciellt eftersom jag från ÖP sitter med i studion.

– Är du nervös, frågar jag Stig-Ove där han nu sitter och väntar på att Radio Krokom ska bli klar med sina sportresultat så att han kan kliva in i etern.

– Det är ju ett tag sedan, så lite nervös är man, svarar Stig-Ove.

Calle Friman är tekniker och själv ideell kraft i föreningen Radio Berg, och han säger att allt är som vanligt. Och det känns bra.

– Den dagen Stig-Ove är lugn är det något som är fel, säger Calle.

I bakgrunden hör vi hur Olle Arnsten på Radio Krokom fortsätter rabbla resultat från helgens tävlingar och Stig-Ove skruvar lite på sig. Han drar på sig hörlurarna och skjuter upp glasögonen i pannan. Hans yviga hår sticker iväg åt lite olika håll och han plockar upp ett stort antal cd-skivor och skrivna lappar, samt sitt kollegieblock med körschema ur en tygväska som det står Börtnan på.

– Je vill jära lite reklam för Börtnen å, säger han på sjungande Hovermojamska.

Calle Friman, som är pensionär, jobbar minst lika mycket som någonsin tidigare. Hans liv är lika med Radio Berg. De faller samman, som kamrater har de gått vid varandras sida de senaste decennierna. Stolen är väl insutten. Minnen hänger som tapeter på väggarna. Lyssnarbrev, tidningsartiklar och fotografier drar till sig blicken var jag än tittar.

Med proffsets erfarenhet och rutin rattar han sedan skönt tillbakalutad in sig själv när det är dags. Sju minuter för sent enligt studioklockan får Radio Berg komma in.

– Välkommen till dagens program och vi börjar i dag med Stig-Ove Stolt och Stolts musikmix som är tillbaka efter sommaruppehållet ...

Och så bollar han över ordet till Stig-Ove. De båda faller in i varandras tal på ett följsamt sätt, de småpratar och ut i etern föreställer jag mig att bilden av lugn och harmoni infinner sig.

Då har lyssnarna inte hela bilden. De kan inte se och uppleva vad jag just då upplever bakom mitt kameraöga.

Det är smått kaotiskt, men på ett varmt och kärleksfullt sätt. När Stig-Ove är uppe och dansar, för det gör han nästan hela tiden, slänger han av sig hörlurarna och stuffar runt på studiogolvet. Dessemellan sitter han på stolen och ömsom blundar och njuter in musiken, eller rör sig på sitsen till musiken och knäpper med fingrarna.

Det är en upplevelse.

En show som dessa bjuder på.

Calle Friman är den som håller ordning i klassen.

Plötsligt knäpper han med fingrarna mot Stig-Ove.

– Vilket nummer ska du ha nu, snabbt nu, vart har du skivan?

Då vaknar Stig-Ove ur drömmen och kastar sig ned i högen av omärkta cd-skivor och säger:

– Den här, nummer tio, säger han.

Calle skakar på huvudet med en blick mot mig.

– Alltså, denne man, hur han har ordning på sina grejer förstår jag bara inte. Han har inte ens märkt cd-skivorna. Han vet ändå.

Dagens tema är Micke Muster. Bygdens store son och son till självaste Rock-Lennart. Det berättar Stig-Ove, som sedan kör en låt där Micke gör en cover på en låt av Carl Mann, "Til I walz with you again".

Då är Stig-Ove uppe och dansar igen.

Stig-Ove har haft ett genuint musikintresse i hela sitt liv. Det började med tio i topp 1961, och hans kusin som var raggare i stan och spelade 1950-talsmusik. Och hans mamma som stod vid diskbänken och sjöng nynnade på italienska melodier.

Han har en absolut favorit bland alla artister.

– Den störste av dem alla är Little Richard, det är min absoluta favorit. Han är kungen, säger Stig-Ove nu när melodin Älgjakten med Tore Skogman snurrar i bakgrunden.

Stig-Ove som har mellan 3 000 och 4 000 LP-skivor i vinyl hemma. Han har alla som getts ut av vissa artister. Som Jerry Williams och Little Richard.

– Och jag har 78 bara av The Ventures och 60 av Elvis Aaron Presley. 20 med Roy Orbison, många med Brenda Lee, Chuck Berry, Beatles, Rolling Stones.

– Sedn gillar jag ju sådana som Johnny Man Singers med deras enormt fina stämsång. Du vet, det finns så mycket och lyssna på, visaor, Alle Adolphson.

Och på en direkt fråga har han inga problem med att välja ut en favoritskiva av alla sina plattor.

– Nej, det kan jag säga direkt. Det är en skiva av Charlie Rich, den slår alla andra jag har, svarar Stig-Ove Stolt.

Det finns de som undrar om Stig-Ove blir rik på att göra sitt radioprogram. Frågan om hur mycket han tjänar kommer ganska ofta.

– Det är det som är så trist att höra. Att jobba med program på en närradiostation är ju en ideell insats man gör. Jag gör det för att det är så kul och för att det betyder något för mig, annars skulle jag inte göra det.

Calle Friman berättar att alla pengar man får in går till fasta avgifter som Stim, Terracom och Post och Telestyrelsen för att överhuvuidtaget kunna sända ut programmen i etern.

– Det kostar 300 000 per år, då finns det inga pengar över till några löner, säger Calle Friman.

Är du nöjd med dagens program, Stig-Ove?

– Det vejt je int än, je måste höre ne först. Je har nån känsla av att det blev ganska kul, och lite tvära kast var det ju mellan olike genrer, och det vill man ju ha.

Så, gott folk, dagens musikmix med Stig-Ove Stolt är över. Vi har hört allt från Micke Muster, via Kalle Berglund och Charlie Rich till Älgjakten med Thore Skogman.

– Tack för att jag fick vara med Stig-Ove!

– Tack själv, nu jett je fära hejm och lyssen på programme, hej då!