Blött och blåsigt väder väntas under ÖFK:s ödesmatch: "Det kommer bli ett ganska rejält väderomslag"

Som prognosen såg ut med en vecka kvar till match väntades minusgrader under torsdagskvällen. Nu ser frontsystemet ut att passera snabbare än beräknat och då väntar väderomslag som kan leda till en blöt kväll för både spelare och publik på Jämtkraft Arena.

Redan under tisdagen kommer vädret att bli mildare och ett kraftigt snöfall väntar över länet. Nederbörden kommer sedan att ändra form i takt med att vädret blir mildare, enligt Forecas prognoser.

– Från att vi nu har riktigt kallt väder över hela landet och i Jämtland nere under tio minusgrader under stor del av dygnet kommer mildare luft att svepa in. Det börjar göra sig påmint redan i morgon med kraftigt snöfall, sedan kommer snöfallet övergå till regn under torsdagen.

Avsparken för ÖFK:s ödesmatch mot Zorja Luhansk är 19.00 på torsdagen. Enligt prognosen som gick att se under måndagseftermiddagen ser det ut att kunna bli en blöt kväll.

– Fram emot torsdag kväll kommer temperaturerna att ligga runt tre–fyra plusgrader med snöfall som övergått till regn enligt den prognos som ligger nu. Dessutom blir det ganska blåsigt, säger Hallgren.

