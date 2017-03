Dags att söka feriejobb för Bräckeungdomar

Främst är det ungdomar födda 2001 som erbjuds sommarjobben. I andra hand är det unga födda 2000 som kommer att få feriepraktik. Äldre ungdomar, födda 1998-1999, kan söka till sommarentreprenör.

Praktiken sker i tre perioder om tre veckor vardera och arbetstiden är fem timmar per dag. Kommunstyresen ska nästa vecka ta beslut om ekonomin kring feriepraktiken. Förslaget är ersättningen för praktikanterna ska ligga på 55 kronor per timme, 60 kronor per timme för praktik inom vård och omsorg.

Totalt kommer kommunen att avsätta 575 000 kronor för feriepraktiken i år. Detta enligt förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning.

