Kommuninformation: Test av sms-tjänst

Detta är ett test där Mittmedia publicerar kommuninformation från Bräcke kommun. Innehållet har inte producerats av journalister på Östersunds-Posten eller Länstidningen.

På torsdag 30/11 genomförs ett test med kommunens nya sms-tjänst. Den nya sms-tjänsten gör att du som invånare snabbt kan få meddelanden om störningar i den dagliga driften, kritiska avbrott eller andra händelser.

Om du inte får ett sms eller talmeddelande till din fasta telefon finns möjlighet att kontrollera och registrera dina uppgifter. Det är viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress, så att du kan få meddelanden om störningar i den dagliga driften, kritiska avbrott eller andra händelser.

Kontrollera:

Att telefonnumren på din adress stämmer (kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till den fastighet du är berörd av).Om du har ett fritidshus eller en företagslokal har du möjlighet att lägga till den adressen.

Du ändrar dina uppgifter på www.servicevarning.se

Här kan du läsa mer om sms-tjänsten.

Information in english

We are testin our new system for notifications thursday 30/11, you will recive a text message.

Bräcke kommun uses a system for mass notification solution enabling us to communicate service notifications via text message, voice mail and e-mail. The recipients are selected based on their registered address.

Some areas of use:

Emergency repairs of water pipesChanges in waste collection schedulesPower failureReminders of property inspections and supervisionCheck your contact details

Check your telephonenumber and adress here: www.servicevarning.se