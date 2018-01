Läsartext: I Gimdalen finns jultomtarna

Varje jul kommer dom på besök. Sedan drygt 100 år tillbaka finns en tradition i byn, att tomtarna åker runt till alla hus och önskar God Jul.

När tomtarna kommer in i huset blir det liv i luckan. Fem stora tomtar med skägg och röda luvor, pälsklädda med bjällror kring bältet stampar in och utropar med högljudda stämmor: "Go Jul! Go Jul!"

Dom delar ut alla julklappar som finns i huset, sedan önskar dom alla en fortsatt god jul och fortsätter till nästa gård.

Det har inte varit exakt lika genom åren. När jag var liten fanns hästar i varje gård och då kom tomtarna med häst och kolryssja.

Ingenting går upp emot ljudet av skakelklockor och hästpinglor som verkligen ger den rätta klangen och julkänslan, men idag finns inga hästar i byn. Hur löser tomtarna det då i vårt moderna samhälle; med skoter eller fyrhjuling förstås!

Under många år hämtades häst från när och fjärran för att hålla traditionen vid liv, men till det krävdes alltför mycket jobb. Dessutom tar det tid att lära känna hästen och få tag på en häst som är lugn, trygg och accepterar en sen och mörk tur med livfulla tomtar på släp genom byn.

Jultraditionen har varit i fara vid några tillfällen, men tomtarna har alltid hittat en lösning på problem som uppstått genom åren. Så än idag lever den snart 120-åriga traditionen, och det finns inga tecken på att den ska försvinna. Så tomtarna finns verkligen, i alla fall i Gimdalen!

Margit Eriksson Hallgren