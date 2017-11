DEBATT: Bo Bergström: Här är frågorna jag inte fick ställa vid Ragundas kommunfullmäktige

De förtroendevalda revisorerna ska ha den kompetens och intresse som erfordras för att tillgodose medborgarnas krav att skattepengarna förvaltas på ett utvecklande samt rättssäkert sätt. Revisorerna ska bortse från egna intressen.

Om man inte kan hota mig till tystnad använder Socialdemokraterna i Ragunda sin makt och förhindrar mig som revisor att få taltid på kommunfullmäktige 9 november.

Revisor tillåts inte ställa frågor i fullmäktige: "Det här handlar om utfrysning" (10 november)

Som av kommunfullmäktige utnämnd revisor har jag rätt till min initiativrätt.

Utdrag ur God revisionssed:

Kap.3.2.5 Initiativrätt

Initiativrätten stärker revisorernas möjlighet att agera. Revisorerna kan genom initiativrätten självständigt väcka ärende i styrelse, nämnd eller beredning om ärendet rör deras granskning. Revisorerna kan också väcka ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning (t.ex. sina resurser). Revisorerna kan använda initiativrätten gemensamt eller var för sig.

Frågor som jag inte fick ställa:

• Vid förra fullmäktigesammanträdet rapporterade jag om ett bilförmånsavtal som kommunalrådet skrivit med kommunchefen (KC). KC har helt fri bil som kostar kommunen cirka 70 000 kronor per år, en förmånsbil för KC:s privat- och tjänsteresor för 371 944 kronor, samt en milersättning på 29 kronor per mil i tjänsten. Skatteverkets ersättningsnorm är 9,50 kronor per mil, överskjutande 18,50 är löneförmån. Detta strider mot tagna beslut i kommunen.

• Sjuklönekostnaden de första tio månaderna 2017 ökade oroväckande jämfört med samma period 2016. Detta tyder på att personalen inte mår bra. Vad vidtar man för åtgärder?

• Migrationsverkets ersättning de första åtta månader 2017 är 68 miljoner kronor. Hur är summan fördelad, vad är överskottet?

• Socialdemokraterna ökar skogsuttaget 2018 till 4 miljoner för att klara budgetkravet. Man tar av kapitalet i stället för att åtgärda problemen. Kommer nedskärningarna 2019?

Kan orsaken till den låga arbetsinsatsen från de andra förtroendevalda revisorerna bero på arvodets storlek? Det är 1 250 kronor per månad, för ordförande 1 450 kronor.

Bo Bergström

av kommunfullmäktige utsedd revisor