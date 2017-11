DEBATT: Centern: Mer pengar krävs för att rusta upp länets vägar

Jämtland Härjedalen är på många sätt en fantastisk del av Sverige. Vi som bor och verkar här vill se en utveckling. Vi vill kunna driva företag, åka till jobbet och skjutsa våra barn till skolan på ett säkert sätt.

Vi vill ge bra förutsättningar för det myller av småföretag som finns utspridda över länet.

Vi vill fortsätta att bo och leva i Valsjöbyn, Duved, Östersund, Lit, Hede och Kälarne. Vi vill kunna transportera oss snabbt och effektivt till Stockholm, Sundsvall och Trondheim. Vi vill att den goda utvecklingen ska fortsätta även i vår del av landet.

För att den utvecklingen ska vara möjlig föreslår Centerpartiet följande:

• En rejäl uppräkning av länsramen för upprustning av länets vägar till en acceptabel nivå. Det är orimligt att vår region får mindre pengar än Blekinge när vi samtidigt har fyra gånger längre statligt vägnät.

• Åtgärder på Norra stambanan för att korta restiden med tåg till fyra timmar mellan Östersund och Stockholm.

• Nya sätt att tänka för att möta behovet av persontransporter på landsbygderna. I enlighet med taxiutredningens förslag bör det därför införas ett undantag från taxitrafikförordningen för ideell och kostnadsdelande samåkning.

• Kollektivtrafiken kan göras mer tillgänglig för befolkningen på landsbygderna genom utveckling av självkörande fordon. Region Jämtland Härjedalen med spridd bebyggelse och långa transportsträckor kan med fördel prioriteras vid testverksamhet och mer permanent införande av självkörande fordon.

På regionala utvecklingsnämndens senaste möte 17 november föreslog vi att detta skulle bifogas svaret på Trafikverkets förslag till ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”. Tyvärr avslog den blåröda majoriteten alla våra förslag med hänvisning till att det inte passade in i svaret till Trafikverket.

Utvecklingsförutsättningarna ska vara likvärdiga mellan olika delar av landet. Det återspeglas inte i förslaget till ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029” där tättbefolkade områden tydligt prioriteras.

Region Jämtland Härjedalen riskerar att halka efter i utvecklingskraft. Vi är uppriktigt bekymrade över den långsiktiga försämring av stora delar av vårt transportsystem som nu riskerar att ske. Vi önskar att vi i högre grad fick kämpa för utveckling. Det är invånarna i Jämtland Härjedalen värda!

Jörgen Larsson (C) Can Savran (C)

ledamöter regionala utvecklingsnämnden