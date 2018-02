DEBATT: Tack vare ÖFK kan mediebilden av Östersund vara värd miljarder

Hade förmånen att vara i Östersund och få se ÖFK möta Arsenal förra torsdagen. Matchen har ni säkert läst om på sportsidor där de som förstår fotboll skriver. Här tänkte jag försöka skapa ett perspektiv på samhällsnyttan från en väldigt häftig upplevelse.

Ljudet från 8 000 människor som klappar med handsk- och vantbeklädda händer är en ljudkuliss som i sig beskriver att det var något unikt vi fick uppleva.

Det började redan på planet till Östersund när flygvärdinnan bytte till engelska när hon insett att det var språket för dagen. Alla de tillresta som spenderade pengar på mat, dryck, hotell, taxi med mera skapar skatteintäkter som borde räcka till subventionen av ett par tusen operabesök, så först har vi eventet som en kassako för samhället. Idrotten är genomgående en stor, förmodligen den största, katalysatorn för intäkter till besöksnäringen och den har väsentligt högre andel skatter än tillverkningsindustrin.

På två år har gett Östersund som stad och kommun mer positiv media än man samlat ihop sedan 1645 när Jämtland blev svenskt.

Det är enkelt, korrekt och faktabaserat att påstå att ÖFK på två år har gett Östersund som stad och kommun mer positiv media än man samlat ihop sedan 1645 när Jämtland blev svenskt. Värdet på den mediabild som ÖFK gett Östersund är svår att beräkna, den modell som normalt används (vad hade motsvarande annonsutrymme kostat) hamnar på miljardbelopp.

I en tid när lokala media når 16 procent av dem under 40 (Mediautredningen 2016 års siffra, nu är det värre) så är behovet av det kitt som håller ihop ett samhälle och skapar tillhörighet större än någonsin. Det är en fråga om demokrati och tillit. Som läget är just nu så är ÖFK bäst i landet på detta. Sedan kan Växjö Lakers, Färjestads BK, Luleå Hockey ligga på samma nivå över tid, men just nu är ÖFK inte bara ett fotbollslag, man är tillhörighet och stolthet för en region.

De små belopp i arenainvesteringar som kommunen betalar är i de här sammanhangen helt försumbara.

Utöver de demokratiska värdena som är enorma på ett område där politiker saknar verktyg, så ska det utifrån olika forskningsrapporter ge en positiv effekt på tillväxt. För Jämtland är 0,1 procent cirka 50 miljoner per år i nya pengar, säg 0,3 som effekt i stolthet, energi och tillhörighet som ÖFK skapar, så handlar det om stora pengar.

De små belopp i arenainvesteringar som kommunen betalar är i de här sammanhangen helt försumbara. Skulle ÖFK skicka en faktura på det ÖFK har skapat i exponering, mediabild och attraktivitet på 200 miljoner till kommunen, så skulle det vara billigt jämfört med alternativkostnaden.

Sedan tror jag ÖFK har skapat så mycket mer än det ovanstående mera pekuniära. ÖFKs kulturella engagemang är ingen gimmick. Det är på riktigt och en bärande del av hur man lyfter misslyckade spelar till nivåer de inte visste de kunde hantera.

ÖFK:s mediala talang bör vara ett föredöme för övriga klubbar. Värdet för svensk fotboll att någon 2018 bevisar att pojkdrömmarna från Åshöjden faktiskt finns på riktigt är enormt.

Nu krävs det omöjliga underverk för att ÖFK ska gå vidare – de har levererat mer än vad någon kunde begära, så de ska börja fundera på nästa äventyr, det vill säga skapa en långsiktig plan med nytt Europaspel om två-fem år. Idrottens förbannelse är cyklerna, men ÖFK har överleverat så länge att de klarar att ställa om.

Det intressanta är att det är ett nytt tänk som är grunden till framgång.

Alla vi som läst engelska tidningar inser allt ovanstående. Det intressanta är att det är ett nytt tänk som är grunden till framgång. Den signalen bör hela svensk elitidrott ta till sig. Det är sådana som Daniel Kindberg i ÖFK men även nytänkare som Oskar Kotsalainen i Kungsholmen Basket, som på några få år blivit landets tredje största basketklubb, vi ska ha som förebilder för att klara oss i en mördande konkurrens om människors fritid.

Men oavsett resultat så har ÖFK gjort en fantastisk resa. Det som jag inte förstår, men som förmodligen är det mest fantastiska, är hur Potter fått människor som inte lyckats i sin tidigare miljö att växa. Vet inte hur man värderar det.

Trots det förväntade resultatet har Östersund som kommun, Jämtland som län, befolkningen där och svensk idrott alla skäl att säga tack.

För mig, som alltid varit lite eljest och är född och uppväxt där ordet används, finns det också skäl att säga tack.

Dan Persson

Skribenten är född i Skärvången och bodde sedan i Föllinge tills familjen flyttade till Norrbotten. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott och bloggar regelbundet på Idrottens Affärer.se