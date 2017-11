Det här händer i veckan: Veckans kulturtips - Doug Seegers i Klövsjö, Västanå teater gästar Strömsund och Stefan Sundström i Krokomshallen

Vad: Föreställningen “Vi som bor här” av Riksteatern. Naturskildraren Martin Emtenäs och musikern Stefan Sundström ger sig ut på yvig och grön turné. En föreställning om biologiskt mångfald - i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor. Föreställningen bygger på lokala berättelser och bilder. Informationen blir till scenkonst när föreställningen lokalanpassas efter just din ort. Projektet "Människa och natur" pågår i Krokoms riksteaterförening och denna föreställning ingår i det temat. Innan föreställning öppnar en marknad där Stefan Sundström ska sälja fröer och tomater.

Var: Krokomshallen, Hissmofors

När: 25 november klockan 19

Hur: Biljetter kostar 220 kronor och köpes via tickster.

Vad: Föreställningen "Tänk Om". En ensam kulturarbetare på turné.En kör som inte finns. Ett liv som inte blev som det var tänkt. Eller? "Tänk om! – en kärleksförklaring till sig själv" är en positivt allvarlig musikteatermonolog om livets ljuvlighet och jävlighet. Vad gör en när livet inte blir som en har tänkt? Börjar om! Hur många gånger då? Så många gånger som krävs! För tänk om det går? En röst, en kropp, en kärleksförklaring till Livet - trots allt! Med monologer, musik, spokenword och clowneri vävs ett hoppfullt collage om att ge sig och ge fingret åt det som inte fungerar. En föreställning som med humor och svärta berättar om vägen upp ur depression och livet efter en ätstörning. Om att bli vän med sig, våga vara människa och att skapa sig det liv som en vill leva. Men hur lever en hållbart i ett högpresterande samhälle? Vad innebär det att möta livet som det är? Kanske är det finare än du tror? Av och med: Lina Allgulin. Regi och dramaturgi: Martin Johansson Jämtlands kulturkompani

Var: Gåxsjö bygdegård

När: 21 november klockan 19

Hur: Inträde 100 kronor, inklusive fika. Förköp: Coop Strömsund eller marie.haglund@stromsund.se

Vad: Good Morning Blues. På publikens begäran har Jazz i Jemtland bokat 50-årsfirande Good Morning Blues, ursprungligen från Uppsala. Med jazznamn som Bosse Broberg, trumpet, och Claes Janson, sång/gitarr. Bandet, nu med åtta medlemmar, startade som kvartett och rör sig i bluesbaserad musik med utflykter in på jazzens revir i den svängiga 50- och 60-talsjazzen. Arrangörerna beskriver att bandet arbetar med inspirationskällor som Art Blakey's Jazz Messengers, Wayne Shorter, Horace Silver och Charlie Parker.

Var: Gamla Teatern Östersund

När: onsdag 22 november 19.30

Hur: Biljetter kostar 250 kronor hos Nortic.

Vad: Bluesafton med Johan" Bottleneck John" Eliasson.

Var: Gamla Lanthandeln Krokom

När: 21 november klockan 19

Vad: "Kyrie - i mörker och ljus" - konsert med kören Octava. Bland annat Poulencs svit "Un soir de neige" framförs som är starkt präglad av andra världskriget. Texterna är skrivna av poeten Paul Eluard som tillhörde den franska motståndsrörelsen.

Var: Offerdals kyrka, Ede och Hornsbergskyrkan, Frösön.

När: lördag 25 november 18.00 i Offerdals kyrka och söndag 26 november 18.00 i Hornsbergskyrkan.

Hur: Fri entré. Kollekt.

Vad: Föreställningen "Fjällets siare". Föreställningen bygger på sagor och berättelser hämtade från den samiska traditionen. Två skådespelare och två musiker berättar historien om hur den gamle vise nåjden Nahkergöörnje vandrar mot Sameh för att lära ut jojken, trumman och ursprungsorden till solens söner (sameh). Regi: Leif Sinnerbom

Var: Hjalmarhallen, Strömsund

När: 24 november klockan 18.30

Vad: Doug Seegers på julturné. Give it away Christmas tour arrangeras i samarbete med barnrättsorganisationen Erikshjälpen, till förmån för gatubarn i Uganda. Överskottet från “Give it away Christmas tour” går till arbete för barn som lever i stor utsatthet på gatan i Uganda. Turnén startar den 17 november och besöker 27 orter runt om i Sverige, från Malmö i söder till Piteå i norr. Doug Seegers upptäcktes av Jill Johnson i tv-programmet ”Jills veranda” 2014.

Var: Klövsjö kyrka

När: Lördag 25 november klockan 19

Hur: Biljetterna kostar 295 kronor och köps på tickster.