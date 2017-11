Det här händer i veckan: Veckans kulturtips – komiker föreläser om hederskultur, Doug Seegers i Alsen och Solsidanfilmen har premiär i Ytterhogdal

Vad: Zinat Pirzadeh. Föreläsning om "Utanförskap & Hederskultur på Folkets Hus, biosalongen i Sveg 27 nov kl.09.30.

Var: Biosalongen i Sveg

När: måndag 27 november klockan 9.30

Hur: Fritt inträde, men arrangören Region Jämtland Härjedalen önskar föranmälan.

Vad: Paulo Mendonca. För andra gången presenterar Jazzköket "The Funk King of Sweden" Paulo Mendonca. Tillsammans med lokala musiker kommer Mendonca bland annat spela sina hits "Just in Case", "If You Want My love", Does anybody Wanna Funk". Mendonca har en lång karriär bakom sig och har bland annat turnerat med Tina Turner.

Var: Jazzköket

När: 2 december klockan 22.30

Hur: Förköp på Jazzköket: 180kr.

Vad: Filmen “Mordet på Orientexpressen” från 2017. Vad som börjar som en extravagant tågresa genom Europa utvecklas snabbt till ett av de mest spännande mysterier som någonsin berättats. För en av tågets passagerare ska resan bli den allra sista, och alla övriga medresenärer är misstänkta. Tiden är knapp och en man måste lösa pusslet innan mördaren slår till igen. Kenneth Branagh regisserar samt spelar själv med i denna stjärnbeströdda ensemble där vi också ser bland andra Penelope Cruz, Johnny Depp, Daisy Ridley och Michelle Pfeiffer.

Var: Norden bio, Kälarne skola

När: Söndag 3 december klockan 18.30

Hur: Biljetter köpes i dörren.

Vad: Solsidan-filmen visas i Ytterhogdal på premiärdagen.

Var: Ytterhogdals bio, Folkets hus Ytterhogdal

När: 1 december klockan 19

Hur: 100 kronor i biljettpris som betalas i dörren, Swish eller kontant.

Vad: Doug Seegers på julturné

Var: Alsens kyrka

När: Tisdag 28 november klockan 19

Hur: Biljetterna kostar 295 kronor och köps på tickster.

Vad: Lunchkonsert med Ellen Sundberg. Gitarr, sång & munspel. Presenteras av Estrad Norr där svenska kyrkan är medarrangör.

Var: Gamla kyrkan, Östersund.

När: 29 november klockan 12

Hur: Fri entré och möjlighet till frivillig kollekt.

Vad: Cantilenakörens julkonsert "En mycket engelsk jul". En julkonsert med stor kärlek till den engelska musiktraditionen. Det blir stort och kraftfull, mycket allsång och garanterad julstämning av den klassiska sorten som kommer att eka hela vägen fram till jul. Dirigent: Jenny Michanek, Organist: Mirella Sarp.

Var: Svegs kyrka

När: 3 december klockan 18

Hur: Biljetter köpes via nortic.

Vad: Rock och pop-kören 65+ ger julkonsert tillsammans med Micke Mojo.

Var: Gamla teatern, Östersund

När: 3 december klockan 19

Hur: Biljett köpes via Visit Östersund eller i dörren.