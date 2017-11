Dyr cykel är årets julklapp

Det är Handelns utredningsinstitut, numera bara HUI, som varje år sen 1988 utser årets julklapp. Elcykeln anses svara upp mot alla kriterier för att platsa i en annars benhård konkurrens.

Och att det handlar om en julklapp som kostar många tusen kronor och som för det stora flertalet inte är möjlig att köpa är inget som HUI tycker spelar någon roll.

"Elcykeln är en detaljhandelsprodukt som har stor potential att på djupet förändra samhällets infrastruktur och människors beteenden" skriver HUI i ett pressmeddelande.

Kriterierna är följande:

Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året.

Produkten skall representera den tid vi lever i.

Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

På två år har försäljningen fördubblats visar statistik från cykelbranschen. Under september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar i landet. 12 procent av alla cyklar som såldes under perioden var just elcyklar.

Att utse Årets julklapp är egentligen ett enda stor reklamjippo som ska leda till att konsumenten börjar fundera på julklappar överhuvudtaget. Ju tidigare konsumenten kommer igång desto bättre för handlarna. Chansen ökar att butikerna får sälja mer, dessutom finns chansen att de negativa effekterna av en stressig julrusch uteblir.