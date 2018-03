Enormt svängigt och underhållande i "När rocken kom till Sveg part 2"

Läs även: När rocken kom till Sveg drar ut på turné igen – vi har hela listan

1956 åkte en pojke från Älvros med tåget in till Sveg. Han hade fått pengar av sin mamma för att köpa en grammofonskiva. Bokhandlaren i Sveg berättade att han hade fått in en skiva med en ny sorts musik från Amerika. Pojken köpte skivan och han hade aldrig hört något liknande.

– Han hade köpt "Heartbreak hotel" med Elvis Presley. Den släpptes i USA den 27 januari 1956 och hur den hamnade i Sveg bara några månader senare är ett mysterium, säger Torgny "Kingen" Karlsson.

Det var inte han själv som köpte skivan, det var hans musiklärare. "Kingen" själv föddes 1968 och efter att han som fyraåring hörde Tommy Körberg sjunga "Drömmen om Elin" på radion hemma på Gränsgatan i Sveg har musiken varit central i hans liv.

Härjedalen hade en väldigt levande musikscen både innan och under "Kingens" uppväxt och i den miljön formades han. Det är kärnan i "När rocken kom till Sveg", som har blivit dokumentärfilm, bok, utställning och en succéföreställning på scen.

Nu är föreställningen tillbaka med del två och det är fortfarande svänget som står i centrum. "Kingen" har beskrivet rockscenen i Sveg under hans uppväxt som "ett fenomen som var helt galet" och i den här föreställningen förstärks det intrycket.

Vi får "Drömmen om Elin" i en läcker boogie woogie-version, "Heartbreak Hotel" där "Kingen" sjunger låten genom en megafon och "Whole lotta shaking goin' on" med skönt Härjedalsgung.

Men vi får också flera låtar från "Kingens" rykande färska skiva som förstås heter "It's all about groove" (allt handlar om svänget).

Lika centralt i den här föreställningen är alla anekdoter om dåtidens musikscen i Härjedalen. En av de roligaste är när Åke Hallgren, mannen bakom den enorma dansbandshiten "Gråt inga tårar", trodde sig ha fått in Radio Luxemburg – kanalen som många lyssnade på för att höra de senaste rockhitsen – i Hedeviken, trodde han.

Åke Hallgren skriver fortfarande låtar, tillsammans med bland annat "Kingen" och en av dem får vi höra från scenen den här kvällen – den vemodiga bluesen "Will you comfort me" från nya skivan.

När "Kingen" lämnar scenen efter en het version av Chuck Berrys klassiker "Sweet little rock n'roller" är det stående ovationer från publiken på Storsjöteatern – det är lätt att förstå.